Palumets jagas tulemusliku söödu, aga Podbrezova karikafinaali ei jõudnud

Podbrezova jaoks jätkub hooaeg nüüd liigamängudega, kus Slovakkia kõrgliiga ülemises pooles hoitakse kuuendat ehk viimast kohta. Järgmisena minnakse laupäeval, 18. aprillil kodus vastamisi kolmandat kohta hoidva Dunajska Stredaga.

Kuna Žilina oli võitnud avamängu 2:0, pääses Slovakkia karikafinaali ikkagi külalismeeskond.

Avapoolaja lõpus ka kollase kaardi teeninud eestlane viibis platsil algusest lõpuni.

Marko Roginic viis Žilina 17. minutil juhtima, aga Podprezoval õnnestus vaid neli minutit hiljem Radek Silari tabamusest viigistada, kusjuures resultatiivse söödu jagas Palumets.

Eesti jalgpallur Kevor Palumetsa klubi Podbrezova Železiarne viigistas Slovakkia karikavõistluste poolfinaali korduskohtumises MŠK Žilinaga 1:1, aga langes kokkuvõttes ikkagi konkurentsist.

