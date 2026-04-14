Lavly Perling valiti Eesti Vehklemisliidu presidendiks

Lavly Perling ja Nikolai Novosjolov Autor/allikas: Indrek Madar
Eesti Vehklemisliit teatas teisipäeval, et alaliidu uueks presidendiks valiti endine riigi peaprokurör Lavly Perling.

Vehklemisliidu üldkogul andis Perlingule hääle kõik 12 klubi, tema kandidatuuri esitas aprilli alguses Eesti epeenaiskonna peatreener Nikolai Novosjolov

"Esmalt ma väga tänan Lavlyt, et ta oma niigi tihedas graafikus otsustas Eesti vehklejatele appi tulla. Olukord alaliidus on väga keeruline ja seda mitte ainult suhete poolest," rääkis Novosjolov. "Muutuma peab alaliidu sisuline, aga ka majanduslik juhtimine."

"Selleks ongi meil vaja tugevat tippjuhti, kelle toel realiseerida meie spordiala potentsiaal ja seda mitte ainult vehklemisrajal. Kui mind peatreeneriks valiti, siis ütlesin: tahame edaspidi olla tulemuslik, eeskujulik ja hästi majandatud spordialaliit. Täna on see eeldus Eesti vehklemisele loodud. Vaatame
peeglisse, paneme prioriteedid paika ja lähme Lavlyga koos meie ala arendama," lisas epeenaiskonna peatreener.

Perling ütles, et vehklemine on Eesti rahvuslik uhkus. "Ehkki ma ise ei ole vehklemisega kokku puutunud, olen ma Eesti patrioodina vehklejatele kaasa elanud. Seetõttu ei jäta mind külmaks ka alaliidus toimuv. Enne, kui ma andsin nõusoleku kandideerida, kohtusin enam kui kümne klubiga," sõnas Parempoolsete erakonna juht.

"See tagasiside, mida minuga jagati, veenis mind väljakutset vastu võtma. Meie vehklejad vajavad tuge, et Eesti epeenaised tooksid järgmiselt olümpialt taas kulla. Laste ja noorte seas tuleb ala veelgi populariseerida, et meil jaguks motiveeritud noori ka järgmistele olümpiatele. Sponsorite seas on vaja taastada usaldus ala vastu ja loomulikult tuleb alaliidu enda rahaasjad korda teha," lisas alaliidu uus president.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

