Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

Vehklemisliidu presidendi koht vabanes 16. märtsil, kui Alar Eiche pärast tormilist nelja kuu pikkust perioodi ametist tagasi astus. Eesti epeenaiskonna peatreener Nikolai Novosjolov tegi seejärel ettepaneku Perlingule, kelle poolt hääletas üldkogul kõik 12 klubi.

"Kui Nikolai Novosjolov selle ettepaneku tegi, siis mõtlesin ka pigem "ei". Siis kuulasin ära tema, kuulasin ära klubide juhid ja sain aru, et ühisosa neis inimestes on väga suur. Nende jaoks on vehklemine kirg ja me kõik oleme tundnud seda rahvuslikku uhkust, kui vehklejad on jälle medali toonud ja sinimustvalge nende taustal tõuseb," ütles Perling ERR-ile.

"Sealt jõudsin selleni, et kui on olemas inimesed, kelle jaoks on ühtaegu olulised noored ja järelkasv, samas ka mida pakuvad tipud, ja nad kutsuvad ja ütlevad, et proovime nüüd koos," jätkas alaliidu uus president. "Et vehklemine jääks atraktiivseks alaks, et tippudel oleks lihtne süsteem ja saaks keskenduda spordile, et alt tuleks uusi kangelasi peale, et klubidel oleks tugisüsteem. Oleme seda koos võimelised tegema."

Parempoolsete erakonna asutaja ja esimees on nüüdseks kõikide klubidega kohtunud, milline pilt talle vastu vaatab? "Vaatabki vastu see pilt, et seal on oma ajalugu, aga mulle meeldib see, et vähemasti tänase päeva seisuga – tean, et see on teekonna algus, aga kõik tajuvad, et tulevik on olulisem," vastas Perling.

"Paljud on teinud oma järeldused, keegi ei taha mineviku taaka kaasa võtta ja saavad teistpidi aru, et kui minevikus on midagi, mis tuleb ära korrastada, siis tuleb see ära korrastada," lisas ta. "Pilt on selline, et on küll, kellega koos edasi minna."

Lähituleviku sammudest rääkides ütles Perling, et peab esmalt juhatusega kohtuma. "Siis räägime läbi, kus meie kõige kiiremad kitsaskohad on, lahendame praktilised asjad ära ja siis hakkame vaatama otsa suurematele sammudele," rääkis ta.

"Väga vana ja julgen arvata, et kergelt aegunud põhikirja ülevaatamine. Kui kokkulepped on segased, siis sealt tulevad ka mõned erimeelsused. Tundub, et sellest saavad kõik ühtemoodi aru, et põhikiri tuleb kaasajastada," jätkas endine riigi peaprokurör. "Siis lihtsad töised asjad, mis on süsteemis olulised – kokkulepped ja rollid paika saada."

"Jaanipäevaks on parem kui täna, aasta lõpuks on veel parem," lõpetas Eesti Vehklemisliidu uus president.