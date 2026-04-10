Aasta spordiraamatu autor: Kalevi suursõit oli vabariigiaegne hingamine

Aasta spordiraamatu auhinna pälvis tänavu Kaire-Külli Vaatmanni raamat legendaarsest Kalevi Suursõidust. Auhinda annavad välja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ning Eesti Olümpiaakadeemia.

Kolm kümnendit ajakirjanikuna töötanud Kaire-Külli Vaatmann on viimastel aastatel avaldanud kolm spordielust rääkivat pikemat teost. Neist viimatine, rohkem kui 400-leheküljeline "Suursõit", tõi talle hinnatud Georg Hackenschmidti auhinna. Raamatut hakkas Vaatmann koostama Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni ettepanekul.

Vaatmann tõdeb rõõmuga, et ükski omaaegne sportlane ei öelnud raamatust kuuldes intervjuule "ei". Vestlemata jäi vahetult enne planeeritud kohtumist meie seast lahkunud Endel Kiisaga.

"See on põnevusraamat spordist. Tähtsamad on inimesed ja nende elud. Ja sport siis paralleelselt käis sellega kaasas. Jooksis terve selle raamatu põhjal kaasa," ütles Vaatmann ERR-ile. "Pidevalt hoidsin kontakti nende inimestega, kes võiksid mulle ka kruvidest, poltidest ja muudest asjadest rääkida. Ja suur-suur aitäh kõigile!"

Kalevi suursõidu eelkäija ehk Estonian Tourist Trophy sai alguse 1933. aastal ja oli okupatsiooniaegsele üritusele eeskujuks.

"Tegelikult oli see Kalevi suursõit selline väike vabariigi-aegne hingamine. Või hingus. Või tuulehookene, mis nii mõneski mõttes oli nagu protest ja mäss," rääkis Vaatmann.

Auhinna üleandmisele järgnenud Eesti Olümpiaakadeemia konverentsil võtsid talvise olümpia veelkord kokku Henry ja Tõnis Sildaru, Kristjan Ilves, Johanna Talihärm ning Alvar Johannes Alev.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

