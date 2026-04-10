Möödunud aasta parimaks spordiraamatuks valiti teos Kalevi suursõidust

Võitnud raamat jutustab põhjalikult ja haaravalt 1959. aastal alguse saanud Kalevi suursõidu loo, avades ka Eesti legendaarseima motovõistluse tõuse ja langusi.

"Ma kinnitan, et see 455-leheküljeline telliskivi on ainult jäämäe tipp, Kalevi suursõit on põhjatu lugude allikas ja sealt saaks veel kümme raamatut ja ma loodan, et keegi võtab selle ette," ütles võidutöö autor Kaire-Külli Vaatmann enda kõnes.

Vaatmann tänas sõnavõtus ka enda abilisi, keda oli üksjagu. "Mul on hea meel, et ma sain anda panuse, et inimesed mõistaks Kalevi suursõidu täit väärtust ning mäletaks. Ma jagan ka nende inimeste unistust, kes loodavad, et nüüdseks 20 aastat tagasi hääbuda lastud Kalevi suursõit tuleb kunagi tagasi," lisas ta.

Raamatuauhinna žüriiliikme ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi peavarahoidja Kaarel Antonsi sõnul mõjus raamat väga värskendavalt. "Ühest küljest tegi see teos ülevaate olulistest Eesti spordiajaloo suursündmustest, teisest küljest oli see väga detailiderohke ja mõnusalt ilukirjanduslikult lugejale kirja pandud. Nii mõneski kohas tekkis küsimus, kas autor oli tõesti ise kohal," sõnas Antons.

Žürii tänavune koosseis: ajakirjanikud Priit Pullerits ja Maarja Värv, EOA president Neinar Seli ning spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja ja peavarahoidja Kaarel Antons.

Georg Hackenschmidti raamatuauhind on Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi 2011. aastal asutatud auhind, mille eesmärk on propageerida ja esile tõsta eestikeelset spordikirjandust. Auhinnaga kaasneb aukiri, auhinnaskulptuur ja Eesti Olümpiaakadeemia rahastatav rahaline preemia 1000 eurot.