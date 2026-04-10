Eesti naiste jalgpallikoondis sai Tšehhi noortelt suure kaotuse
MM-valikmängudeks valmistuv Eesti naiste jalgpallikoondis kaotas mitteametlikus sõpruskohtumises võõrsil Tšehhi neidude U-23 koondisele 0:4.
Tšehhi noored lõid kaks väravat ära juba kaheksandaks minutiks ja võitsid avapoolaja 3:0. Lõppseis vormistati 87. minutil, vahendab Soccernet.ee.
Eesti koondist juhendas tehnilises alas abitreener Valeri Makarov, kuna peatreener Aleksandra Ševoldajeva soovis saada mängust ülevaadet seda tribüünilt vaadates.
Eesti võõrustab MM-valikkohtumistes teisipäeval kell 18.00 Liechtensteini ja järgmise nädala laupäeval kell 17.00 Leedut. Mõlemad matšid toimuvad Tallinnas A. Le Coq Arenal.
