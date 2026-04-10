Porto 40 meetrilt löödud omavärav päästis Forestile Euroopa liigas viigi

Jalgpalli Euroopa liigas on peetud kõik veerandfinaalide avamängud. Kaks kohtumist lõppesid 1:1 viigiga, aga Freiburgil ja Aston Villal on kordusmänguks soliidne edu.

Neljapäevane keskne kohtumine toimus Portos, kus kodumeeskond läks William Gomese 11. minuti väravast juhtima, aga vaid kaks minutit hiljem andis Porto paremkaitsja Martim Moreira Fernandes 40 meetrilt tagasisöödu, mis läks oma kastist väljas olnud väravavahist Diogo Costast mööda ning maandus võrgus. Rohkem väravaid ei löödud ja nädala pärast Nottinghamis alustatakse 1:1 viigiseisult.

1:1 mängisid veerandfinaali avakohtumise päev varem Portugalis viiki ka Braga ja Real Betis: Florian Frillitschi viienda minuti väravale vastas 61. minutil penaltist Colombia ründaja Cucho Hernandez.

Aston Villa teenis võõrsil Bologna üle 3:1 võidu, kaks väravat lõi Ollie Watkins ning ühe Ezri Konsa. Sealjuures sündisid Itaalia klubi tabamus ja Watkinsi teine värav kohtumise lisaminutitel. Kolm väravat lõi ka Saksamaa klubi Freiburg, kes ei lubanud koduväljakul Celta Vigol endale lüüa ühtegi. Freiburgi väravad lõid Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste ja Matthias Ginter.

Konverentsiliiga veerandfinaalide avamängus said neli kodumeeskonda kindla võidu: Rayo Vallecano alistas Ateena AEK 3:0 ning sama tulemus jäi tabloole ka Crystal Palace – Fiorentina ja Donetski Šahtar – AZ Alkmaar mängudes, Mainz oli Strasbourg'ist üle 2:0.