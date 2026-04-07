Poola imelaps astus esimese sammu Crucible'i suunas

Michal Szubarczyk. Autor/allikas: WeAreWST/X
Sheffieldis toimuvatel snuukri maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril teenis oma esimese võidu vaid 15-aastane poolakas Michal Szubarczyk.

Mullu Euroopa meistrivõistlustel avatud klassis finaali jõudnud, amatööride MM-i võitnud ja läbi aegade noorima mängijana profituuril debüteerinud Szubarczykist sai nüüd 15 aasta, kahe kuu ja 25 päeva vanuselt kõige noorem MM-i kvalifikatsioonis võidu teeninud mängija, kui alistas teisipäeval avaringis kolmekordse naiste maailmameistri Ng On-yee 10:7.

Kuulsas Crucible'i teatris peetavale põhiturniirile pääsemiseks peab Poola imelaps alistama veel kolm vastast. Teises ringis ootab teda ees vastasseis Sanderson Lamiga ja läheb edu korral kolmandas ringis kokku Hossein Vafaeiga.

"Tunnen suurt uhkust ja olen väga põnevil järgmiste matšide eel. Võib-olla sel või järgmisel aastal saab minust noorim Crucible'i jõudnud mängija," ütles Szubarczyk. "Ma naudin noorusega kaasnevat survet ja ootusi. Ma ei näe selles midagi halba. Olen unistanud MM-il mängimisest juba kuus aastat," lisas ta.

Praegu kuulub kõige noorema MM-i põhiturniiril osalenud mängija au 2023. aasta maailmameistrile Luca Brecelile, kes oli 17 aastat ja 45 päeva vana, kui pääses 2012. aastal esmakordselt 32 parema sekka.

Kvalifikatsiooniturniir, kust pääseb edasi põhiturniirile 16 paremat, kestab kuni 15. aprillini. Põhiturniiriga tehakse algust 18. aprillil ning tiitlit hakkab kaitsma hiinlane Zhao Xintong.

Toimetaja: Henrik Laever

