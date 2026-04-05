Oxfordi naised panid olümpiapronksi abil kurvale seeriale punkti

Traditsioonilisel Cambridge'i ja Oxfordi ülikoolide sõudmise kaheksapaatide võistlusel oli laupäeval mõlemal põhjust rõõmustamiseks: naiste seas võidutses Oxford ja meestest õigustas favoriidistaatust Cambridge.

Naiste seas esikoha teeninud Oxford lõpetas ühtlasi pika kurva seeria, sest viimati saadi Cambridge'ist jagu kümme aastat tagasi. Seekord oli neil abiks Pariisi olümpiapronks Heidi Long ning pärast kiiret algust võideti Cambridge'i lõpuks 9,4 sekundiga.

Huvitaval kombel asusid vastamisi ka sakslannadest õed. Nimelt oli Lilli Freischem Oxfordi ülikooli paadis ja tema noorem õde Mia esindas Cambridge'i. Viimati pidasid õed duelli 22 aastat tagasi, kui paatkondadesse kuulusid Emma ja Nicola Payne.

Kokkuvõttes on Oxfordil nüüd naiste konkurentsis 31 ja Cambridge'il 49 võitu.

Pika ajalooga meeste võistlusel oli Cambridge selge soosik ja võitiski kolme ja poole paadipikkuse ehk 11,02 sekundiga. Cambridge'il on nüüd 89 võitu viimati 2022. aastal esikoha saanud Oxfordi 81 vastu.