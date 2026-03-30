Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

Iluuisutipud tõmbasid kurnavale hooajale joone alla Prahas toimunud maailmameistrivõistlustel, kus Petrõkina saavutas naiste üksiksõidus seitsmenda koha.

"Oli väga hea võistlus. Igat ala oli huvitav jälgida. Mida ma võin Niina kohta öelda on see, et füüsiliselt oli ta [MM-il] natukene nõrgem. Temas ei olnud nii palju jõudu kui hooaja esimestes startides," ütles Varnavskaja ERR-ile.

"Kolm tiitlivõistlust oli meie jaoks uus kogemus. Mul on juba mõned mõtted, kuidas järgmisel hooajal planeerida. Võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord olümpiamängudel osalema, siis ma juba korrigeerin kõike," lisas Petrõkina juhendaja.

Olümpiamängude järel toimunud MM-il näitasid paljud võistlejad kõrget taset, ent eriti heas hoos olid kaks kirkamat medalit võitnud jaapanlannad Kaori Sakamoto ja Mone Chiba. "Nad olid värsked. Oli väga huvitav jälgida, kuidas pärast OM-i sportlased võtavad ennast kokku ja näitavad veel paremat sõitu kui olümpial. Ilus punkt hooaja lõpus," märkis Varnavskaja.

Varnavskaja kandideeris esimese Eesti treenerina ISU auhindadele. Parima treeneri tiitli pälvis lõpuks Phillip DiGuglielmo, kelle käe all treenib naiste üksiksõidu valitsev olümpiavõitja Alysa Liu.

"Ütlen ausalt, et mina tegin samamoodi Facebooki lahti ja nägin, et mingi naine Svetlana on nomineeritud. Aga keegi mulle ei helistanud ega saatnud sõnumit. Mul oli selline tunne nagu oleksin seda telekast vaadanud. Ei teadnud, kuidas reageerida. Ühest küljest jah, see on väga suur au, aga muidu mind see eriti ei puudutanud."

Milles tegi treeneri arvates Petrõkina sel hooajal suurima arenguhüppe? "Mina arvan, et ta on stabiilsem ja oskab ennast ette valmistada isegi selleks hetkeks, mil on vaja näidata oma maksimumi. See on kõige tähtsam minu jaoks."