Galerii: Viru Sputnik läks 1300 pealtvaataja ees finaalseeriat 2:0 juhtima

Pühapäeval 1356 pealtvaataja ees lõppesid kaks esimest kolmandikku 1:1, kuid viimase kolmandiku võitsid külalised 2:1 ja kogu kohtumise 4:3.

PSK suutis vahendada vahet üheväravaliseks kolm ja pool minutit enne lõppu, olles kaotusseisus 2:4.

Kõik kohtumise seitse väravat lõid erinevad mängijad. Edukaimad punktikorjajad olid kahe punktiga narvalastest Max Välja, Aleksandr Kuznetsov ja Jegor Nevzorov (kõik 1+1) ning kohtlajärvelastest Pavel Prokopenko (0+2).

Laupäeval 1137 pealtvaataja ees olid SK Viru Sputniku võidunumbrid 5:2 (1:0, 3:0, 1:2).

Ühe osapoole kolme võiduni toimuv finaalseeria jätkub Kohtla-Järvel, kus mängitakse 4. aprillil ja vajaduse korral ka 5. aprillil. Kui PSK suudab seeria viigistada, siis toimub otsustav mäng 11. aprillil taas põhiturniiril esikoha saanud Narva koduväljakul.

Pronksi sai tiitlikaitsja Tartu Välk 494, kes laupäeval alistas kodus Kohtla-Järve HC Everesti 10:4.