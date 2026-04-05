Galerii: Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu

Kohtla-Järve SK Viru Sputnik - Narva PSK, 05.04.2026.
Eesti jäähoki meistrivõistluste finaalseeria esimesed kaks kohtumist kaotanud Narva PSK teenis võõrsil teise võidu järjest ning viis sellega seeria otsustavasse mängu.

Esimeses kahes kohtumises kodus Viru Sputniku paremust tunnistama pidanud Narva päästis laupäeval oma hooaja, kui teenis kolme võiduni peetava seeria kolmandas mängus viimaste minutite väravate toel 4:3 võidu.

Pühapäeval mängiti taas hooaja pikendamise nimel ja heas hoos NPSK läks enam kui 2700 pealtvaataja ees pärast 11 ja pool minutit Nikita Kirillovi tabamusest juhtima. Teisel kolmandikul viis Vladislav Kaplenko Narva klubi kahega juhtima, Kirillov lisas veel ühe ja Narva läks otsustavale kolmandikule 3:0 eduseisul.

Kolmandal perioodil lisas Jegor Nevzorov veel ühe tabamuse ja Narva viis kindla 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) võiduga seeria otsustavasse kohtumisse.

Pealevisked olid 55 - 40 kaotajate kasuks.

Otsustav kolmas kohtumine toimub 11. aprillil Narva jäähallis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

11:22

Eesti meeste jäähokikoondis alustab ettevalmistust MM-turniiriks

05.04

Galerii: Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Galerii: Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu Uuendatud

05.04

Rooba söödud aitasid KooKoo poolfinaali lävele

05.04

Naiste hokifinaali läks juhtima HC Grizzlyz, pronksi sai HK Säde

04.04

Galerii: Narva pööras hokifinaalis viimase minutiga kaotusseisu võiduks

04.04

NHL-i raudmees: ma lihtsalt armastan hokit

03.04

Kombe klubi avas veerandfinaalides võiduarve

03.04

Stankoveni duubel viis Hurricanesi karikamängudele

02.04

HC Panter peab uue peatreeneri leidma

02.04

Rooba pani KooKoo teisele võidule punkti

02.04

Colorado staar jõudis esimese mängijana tänavu 50 väravani

01.04

Buffalo Sabres küündis mitme ümmarguse tähiseni

01.04

Kombe klubi jäi seerias null-kaks taha

31.03

Colorado saatis väravaterohkel mängupäeval Calgary väravasse üheksa litrit

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

17:59

Flandrias tiitlit kaitsnud Pogacari ähvardab fooritule eiramise tõttu trahv

17:30

Eesti golfar lõpetas tugeva konkurentsiga turniiri 20 parema seas

16:59

Enesekindluse leidnud Palmiste teenis Euroopa karikasarjas võidu

16:15

Hurt ja Teppan võitsid Rumeenias karika, Allik Itaalias superkarika

15:57

Pärnu võõrustab kümneaastase pausi järel taas meeste jalgpallikoondist

15:24

Eesti sulgpallurid alustavad esmaspäeval EM-i

14:58

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil

14:21

Talihärm: loodetavasti jõuab sõnum klaviatuurisõdalasteni

13:44

PSV kindlustas viis vooru enne hooaja lõppu kolmanda järjestikuse tiitli

13:17

Karksi-Nuia võõrustab juunis kahe motokrossisarja MM-etappi

