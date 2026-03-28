Tartu Välk teenis pronksi, finaalseeria algas Sputniku võiduga

Võitjate poolel tegid suurepärase esituse Otar Sakhokia, kes viskas kolm väravat, ning Oleksii Voitsekhivskyi ja Aleksanders Galkins, kes panustasid võitu kahe väravaga. Välk sooritas seejuures mängu jooksul 30 pealeviset ehk iga kolmas teele saadetud litter lendas Everesti võrku.

Kolme võiduni peetavas finaalseerias näitas avamängus paremat minekut SK Viru Sputnik, kes sai Narva jäähallis 1100 pealtvaataja silme all 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) jagu Narva PSK-st. Ilja Grigorjev ja Jegor Romanov viskasid mõlemad võitjate kasuks kaks väravat.

Finaalseeria teine kohtumine peetakse pühapäeval, 29. märtsil algusega kell 16.30 Narva jäähallis.