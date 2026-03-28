Tartu Välk teenis pronksi, finaalseeria algas Sputniku võiduga

Pronksimeeskond Tartu Välk 494. Autor/allikas: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki/Facebook
Eesti jäähokimeistrivõistlustel selgus pronksmedali võitja, kui Tartu Välk 494 alistas Astri Arenal pronksimängus HC Everesti 10:4 (1:1, 4:0, 5:3).

Võitjate poolel tegid suurepärase esituse Otar Sakhokia, kes viskas kolm väravat, ning Oleksii Voitsekhivskyi ja Aleksanders Galkins, kes panustasid võitu kahe väravaga. Välk sooritas seejuures mängu jooksul 30 pealeviset ehk iga kolmas teele saadetud litter lendas Everesti võrku.

Kolme võiduni peetavas finaalseerias näitas avamängus paremat minekut SK Viru Sputnik, kes sai Narva jäähallis 1100 pealtvaataja silme all 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) jagu Narva PSK-st. Ilja Grigorjev ja Jegor Romanov viskasid mõlemad võitjate kasuks kaks väravat.

Finaalseeria teine kohtumine peetakse pühapäeval, 29. märtsil algusega kell 16.30 Narva jäähallis.

Toimetaja: Henrik Laever

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

22:48

Ojamets: oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile

22:20

ETV spordisaade, 28. märts

22:11

Kuusmaa: meie mäng ei sõltu ühest või kahest mängijast

21:19

Tartu Ülikool alistas avamängus Kalev/Cramo 13 punktiga

20:58

Saalijalgpalli poolfinaale läksid juhtima FC Bunker Partner ja Narva United FC

20:42

Suurorg vedas Trefli tabeliliidri vastu võiduni, edukas oli ka Legia

20:18

VAATA OTSE | Prantsuse jäätantsijad jahivad kolmandat tiitlivõistluste kulda Uuendatud

19:53

Nika Prevc pani hooajale võiduka punkti

19:20

Rae pööras kaotusseisu võiduks ja jõudis finaali

18:52

Tartu Bigbank viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo