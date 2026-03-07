Galeriid | Hoki poolfinaalide avamängud võitsid kodumeeskonnad

Kui Narva Trans mängis oma meistriliiga kodumängu äsjavalminud, kuid ohtlikuks tunnistatud jalgpallihallis ilma pealtvaatajateta, siis samal ajal kogunes mõnisada meetrit eemal aastakümneid tagasi valminud jäähalli 879 pealtvaatajat.

Põhiturniiri võitja Narva PSK sai poolfinaali avamängus põhiturniiri neljandana lõpetanud Kohtla-Järve HC Everestist jagu 7:2 (2:1, 3:1, 2:0). Võitjate edukaim oli kahe värava ja kahe sööduga Nikita Kirillov. Kaotajatest keegi üle ühe punkti statistikasse ei saanud. Pealeviskeid tegid narvalased 57 ja kohtlajärvelased 42.

Samal ajal Kohtla-Järvel peetud poolfinaalis sai põhiturniiri teine Kohtla-Järve SK Viru Sputnik jagu tiitlikaitsjast, kuid sel hooajal põhiturniiri alles kolmandana lõpetanud Tartu Välk 494-st 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Seda mängu vaatas 423 pealtvaatajat. Võitjatest viskas kaks väravat Maksim Turovski. Väljakuperemehed tegid 45 ja külalised 27 pealeviset.

Poolfinaalide teised mängud peetakse pühapäeval samuti paaris kõrgema asetusega meeskonna koduväljakul.

Järgmisel nädalal jätkuvad seeriad Kohtla-Järvel ja Tartus. Finaali pääsemiseks on vaja vastane alistada kolmes kohtumises.