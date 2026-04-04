Galerii: Narva pööras hokifinaalis viimase minutiga kaotusseisu võiduks

Eesti jäähokimeistrivõistluste finaalseeria kolmandas mängus tuli Narva PSK välja üliraskest seisust ning teenis Viru Sputniku üle viimaste minutite väravate toel 4:3 võidu.

Finaalseeria esimesed kaks mängu võitnud Sputnik läks laupäeval ka koduses Kohtla-Järve jäähallis ligi 2200 pealtvaataja ees kiirelt juhtima, kui Andrei Rozinko, Igor Smirnovi ja Ilja Grigorjevi tabamused tõid juba 12. minutiks tabloole võõrustajate 3:0 edu.

Aleksandr Kuznetsov kahandas Narva kaotusseisu vaid kaks minutit pärast Sputniku kolmandat tabamust kaheväravaliseks, aga teisel perioodil väravaid ei visatud ning Kohtla-Järvel valmistuti mängu lõpus sisuliselt juba kroonimispeoks.

Külalised andsid Sputnikule aga ninanipsu: 3.14 enne mängu lõppu tegi Max Välja seisuks 2:3, 57 sekundit enne lõpusireeni tõi Jegor Nevzorov tabloole viigi (Narva mängis ülekaalu, sest väravavaht võeti välja) ning 15 sekundit enne mängu lõppu päästis 18-aastane Daniil Savosto Narvale 4:3 võidu.

Kahe esimese kolmandikuga 25 pealeviset teinud narvalased tegid viimasel kolmandikul koguni 26 pealeviset. Väljakuperemehed tegid kokku 30 pealeviset.

Kolme võiduni peetav finaalseeria jätkub pühapäeval taas Kohtla-Järvel, kui Narval õnnestub ka see mäng võita ja seeria viigistada, toimub otsustav kohtumine 11. aprillil taas põhiturniiril esikoha saanud Narva kodujääl.