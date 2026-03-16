Esimesena jõudis hokifinaali Narva, teises paaris seisab ees otsustav mäng

Jäähoki
Kohtla-Järve HC Everest - Narva PSK, 14.03.2026.
Eesti jäähokimeistrivõistlustel tagas esimesena poolfinaalist edasipääsu põhiturniiri võitja Narva PSK. Teises poolfinaalpaaris on seis 2:2 ja finaali pääseja selgub otsustavas, viiendas mängus.

Narva PSK oli edule aluse pannud kahes esimeses, kodus peetud kohtumises, kus Kohtla-Järve HC Everest alistati 7:2 ja 7:3. Viimaseks jäänud kolmandas, Kohtla-Järvel 467 pealtvaataja ees peetud mängus suutis Everest mängu juhtida veel 36. minutil 2:1, kuid teise kolmandiku viimase nelja minutiga lasti sisse kolm väravat ning lõpuks võitsid külalised mängu kindlat 8:2 (1:1, 3:1, 4:0).

Pealevisked olid narvalaste kasuks koguni 61:23. Mängu edukamad punktikorjajad olid narvalased Nikita Kirillov (2+3) ja Martin Anohhin (3+1).

Poolfinaalpaaris Kohtla-Järve SK Viru Sputnik – Tartu Välk 494 suutsid mõlemad meeskonnad kahel esimesel poolfinaalide nädalavahetusel kodus võita ja kaotada. SK Viru Sputnik võitis esimesel nädalavahetusel kodus avamängu 5:1, kuid teises kohtumises sai Välk 494 1:0 revanši. Tartus võitis Viru Sputnik avakohtumise lisaajal 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0), pühapäevases mängus osutus tiitlikaitsja Välk 494 533 pealtvaataja ees paremaks tulemusega 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

Selles paaris peetakse otsustav, viies kohtumine eeloleval laupäeval Kohtla-Järve jäähallis.

Finaalseeria algab märtsikuu viimasel nädalavahetusel Narvas. Nagu poolfinaalis nii ka finaalis on vaja seeria võitmiseks vastane alistada kolmel korral.

Toimetaja: Rene Kundla

