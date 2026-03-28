Saalijalgpalli poolfinaale läksid juhtima FC Bunker Partner ja Narva United FC

Narva United FC. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste poolfinaalseeriate avakohtumistes said võidu tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner ja eelmise aasta pronks Narva United FC.

Põhiturniiri võitja FC Bunker Partner alistas poolfinaalis 11:3 (4:2) Tallinna FC Qarabagi, kes lõpetas põhiturniiri kuuendana, kuid osutus veerandfinaalis paremaks Tartu Ravens Futsalist.

Neli väravat lõid poolfinaali avakohtumises võitjate kasuks Deniss Vnukov ja Eduardo Bruno Fernandes Silva.

Laupäevases teises mängus alistas põhiturniirilt teisena otse poolfinaali pääsenud Narva United FC kodusaalis 564 pealtvaataja ees 4:1 (2:0) klubi ajaloos esimest korda poolfinaali jõudnud Saku Sportingu. Kusjuures mõlemad põhiturniiri mängud oli Narva Sakule kaotanud.

Kahe väravaga oli Narva edukaim Vitalii Katerynin, ühe värava lõid Stanislav Bõstrov ja väravavaht Vadim Beljakov, kes saatis palli vastaste tühja väravasse 10,1 sekundit enne kohtumise lõppu. Saku auvärava lõi seisul 0:3 Nikita Tšernei.

Mõlemas paaris on seeria teine kohtumine kavas kolmapäeval, 1. aprillil. Finaali pääsemiseks on vaja vastane alistada kahel korral.

Toimetaja: Rene Kundla

