U-19 jalgpallikoondis kaotas viimase sekundi tabamusest Soomele

Eesti noormeeste U-19 jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Eesti noormeeste U-19 jalgpallkoondis kaotas EM-valikturniiri esimese faasi kohtumise 1:2 Soome eakaaslastele. Sinisärkide ainsa värava lõi Karl Mägi 33. minutil.

Eesti asus mängu juhtima 33. minutil, kui Mägi pääses jooksu vastaste kaitseliini selja taha, mängis Hasselmani osavalt üle ning suunas palli võrku, kirjutab jalgpall.ee.

Teisel poolajal jätkus võrdne mäng ning 65. minutil tõrjus Eesti puurilukk Markkus Ristimets kindlalt Valtteri Lehtomäki lähilöögi, kuid 81. minutil õnnestus Bruno Katzil 81. minutil karistuslöögijärgsest olukorrast viigistada. Soomlased jõudsid lisaminutitel ka võiduväravani, kui karistusala joonelt skooris vahetusmees Ahti Haikala. See jäigi sisuliselt mängu viimaseks episoodiks ning kui Eesti taas palli keskelt mängu pani, kõlas ka lõpuvile.

Eestil on nüüd EM-valikturniiril kirjas kaks kaotust, sest avamatšis jäädi 0:2 alla Tšehhile. Turniiri lõpetuseks mängib Eesti koondis 31. märtsil kell 13 Ukrainaga.

Eesti algkoosseisu kuulusid Markkus Ristimets, Karl Mägi, Johann Gregor Allas, Johannes Lillemets, Mark Villem Marmei, kapten Remo Valdmets, Marten Kukkonen, Sander Alamaa, Trevor Hint, Romet Leppik ja Nikita Kalmõkov.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

premium liiga

jalgpalliuudised

15:46

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo