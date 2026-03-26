Itaalia jalgpallikoondis jõudis nukra seeria lõpetamisest võidu kaugusele

2006. aastal maailmameistriks tulnud, aga järgmisel kahel MM-il alagrupiturniiriga piirdunud Itaalia ei pääsenudki 2018. ega ka 2022. aasta MM-ile. Sel suvel Põhja-Ameerikas toimuva MM-finaalturniiri kvalifikatsiooniturniiril jäädi alagrupis Norra seljataha, mis tähendas itaallastele otsustavaid sõelmänge, kus mindi esmalt vastamisi Põhja-Iirimaaga.

Bergamos pea 25 000 pealtvaataja ees toimunud mängus jäid avapoolajal väravad löömata, aga võõrustaja läks 56. Sandro Tonali tabamusest juhtima. Itaalia sai sellest energiat juurde ning 80. minutil lõi Moise Kean värava, mis kindlustas võõrustajale edasipääsu otsustavasse finaalmängu.

Rootsi staarründaja Viktor Gyökeres lõi Ukraina vastu 72. minutiga kolm väravat ja kuigi ukrainlased said esimesel üleminutil auvärava, liikus Rootsi edasi otsustavasse mängu. Nende vastaseks tuleb Poola, kes jäi kodumurul Albaania vastu esimese poolaja lõpus kaotusseisu, aga viigistas Robert Lewandowski 63. minuti tabamusest ja läks 73. minutil Piotr Zielinski väravaga lõplikult juhtima.

Türgile piisas Istanbulis toimunud kohtumises Rumeenia vastu ühest väravast ning türklased kohtuvad otsustavas mängus Kosovoga, kes alistas Slovakkia 4:3. Taani koondis lõi Põhja-Makedooniale kodupubliku ees neli vastuseta väravat ning püüab MM-piletit kas Tšehhi või Iirimaa vastu.

Otsustavad mängud toimuvad 31. märtsil.