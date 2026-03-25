Eesti rannajalgpallikoondis kohtub kodus Ukraina koondisega

Eesti rannajalgpallikoondis. Autor/allikas: Jose Manuel Alvarez/BSWW
Eesti rannajalgpallikoondist ootavad aasta esimesed kohtumised aprilli alguses, kui Jõulumäe liivahallis minnakse kahes maavõistlusmängus vastamisi Ukraina koondisega.

Esimene kohtumine peetakse laupäeval, 4. aprillil kell 17.00. Kordusmäng toimub päev hiljem, 5. aprillil kell 15.00. Sissepääs mängudele on tasuta, otseülekannete kohta annab jalgpalliliit teada esimesel võimalusel, vahendab jalgpall.ee.

Eesti ja Ukraina on varem kohtunud kolmel korral, kõigis mängudes on võidu teeninud Ukraina. Ühel juhul lõppes kohtumine 3:3 viigiga, kuid penaltiseerias jäi peale vastane tulemusega 2:1. Viimati kohtuti 2012. aastal, kui Ukraina võitis 6:4. Eesti väravate eest kandsid hoolt hilisemad koondise peatreenerid Andreas Aniko (2) ja Aleksei Galkin ning ühe tabamuse lisas Aleksander Saharov.

Meeste rannajalgpalli maailma edetabelis paikneb Eesti 39. kohal, Ukraina hoiab 22. positsiooni.

Maavõistlusmängud on koondisele ettevalmistuseks eelseisvaks võistlushooajaks: Euroliiga hooaeg algab juuli lõpus Moldovas ning Superfinaal peetakse septembris Itaalias.

Toimetaja: Henrik Laever

Eesti rannajalgpallikoondis kohtub kodus Ukraina koondisega

