Arsenal kostitas linnarivaali iluväravatega, Wolfsburg alistas Lyoni

Jalgpalli naiste Meistrite liigas mängiti teisipäeva õhtul kahes veerandfinaalpaaris esimesed kohtumised. Võiduga sõidavad järgmisel nädalal oma vastastele külla Wolfsburg ja Arsenal.

Kahe peale 17 korral Meistrite liiga võitnud või hõbeda saanud gigandi vastasseisus sündis ainus värav 14. minutil, kui Wolfsburgi ründaja Lineth Beerensteyni löök võttis Lyoni poolkaitsjast Damaris Egurrolast tugeva rikošeti ja ei jätnud Christiane Endlerile erilisi võimalusi.

Võimalusi avanes mõlemale poolele: Hollandi ründaja ei suutnud palli mõnelt meetrilt peaga väravasse suunata, Lyoni ameeriklannast poolkaitsja Lindsey Heaps ei kasutanud Wolfsburgi väravavahi eksimust ära ning Kadidiatou Diani tabas päris mängu lõpus ka posti.

Wolfsburgi võitu võib pidada väikeseks üllatuseks, sest neljal korral Meistrite liiga finaalis kohtunud naiskondade esimene duell sel hooajal lõppes Lyoni 3:1 võiduga, Saksamaa klubi kaotas põhiturniiril kolm mängu ning pääses play-off'i alles üheksandana ning Frauen-Bundesligas jäädakse Müncheni Bayernist juba 11 punkti kaugusele.

Chelsea naiskond lubas endale põhihooajal kuue mänguga lüüa vaid kolm väravat, aga sama suutis linnarivaal Arsenal nüüd ühe mänguga, kui teenis teisipäeval 3:1 võidu.

Stina Blackstenius avas 23. minutil Katie McCabe'i hea karistuslöögi järel peaga skoori, üheksa minutit hiljem viis Chloe Kelly kauglöögiga Arsenali 2:0 juhtima. Lauren James kahandas 66. minutil oma suurepärase kauglöögiga Chelsea kaotusseisu minimaalseks, aga kümme minutit hiljem vastas Alessia Russo järjekordse hea sooritusega ning vormistas Londoni punasele naiskonnale tähtsa võidu.

Korduskohtumised peetakse 1.-2. aprillil. Teistes veerandfinaalides mängivad Madridi Real - Barcelona ning Manchester United - Müncheni Bayern. Finaal peetakse 23. mail Oslo Ullevaali staadionil.