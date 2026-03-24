Salin ja Desjatski uuendasid jõutõstmise EM-il rahvusrekordeid

Siim Salin
Eesti jõutõstmiskoondis osales Maltas toimunud Euroopa meistrivõistlustel ning tegi kõrgetasemelises konkurentsis silmapaistvaid tulemusi.

Möödunud nädalavahetusel Maltal St. Julianis toimunud klassikalise jõutõstmise EM-il osalesid Roland Desjatski (-83 kg) ning Siim Salin (-120 kg).

Salin saavutas tugeva kaheksanda koha, püstitades seejuures uue Eesti kogusumma rekordi 877,5 kg. Lamades surumises sai ta kirja 200 kg ning jõutõmbes 345 kg. Arvestades kategooria kiiret arengut ja rahvusvahelise taseme pidevat tõusu, on koht esikümne piirimail märkimisväärne saavutus.

Desjatski saavutas 15. koha. Tema võistlustulemused olid 250 kg kükk, 135 kg lamades surumine ning 315 kg jõutõmme, mis tähistab ühtlasi uut Eesti rekordit jõutõmbes.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Salin ja Desjatski uuendasid jõutõstmise EM-il rahvusrekordeid

