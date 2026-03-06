X!

Rooba väravast võiduks ei piisanud

Jäähoki
Robert Rooba
Robert Rooba Autor/allikas: @kko_foto/KooKoo
Jäähoki

Soome jäähoki kõrgliigas sai Robert Rooba kirja hooaja 13. värava.

Rooba koduklubi Kouvola KooKoo sõitis reedel külla Rauma Lukkole ning jäi juba avakolmandikul 0:3 kaotusseisu. Teise perioodi 5. minutil pakkus KooKoole lootusekiirt eestlase värav, aga vähem kui kahe minutiga taastas Lukko kolmeväravalise eduseisu kanadalane Alex Peters.

Samuel Valkeejärvi vähendas viimase kolmandiku alguses kaotusseisu taas kahele, kuid enamaks KooKoo võimeline ei olnud ning pidi tunnistama võõrustaja 4:2 paremust.

Rooba on 55 põhiturniiri mänguga kokku teeninud 36 resultatiivsuspunkti (13+23). Tema tööandja asub liigatabelis 106 punktiga teisel positsioonil. Tiitlikaitsja ja Kristjan Kombe koduklubiks olev Kuopio KalPa on 98 punktiga kuues. Põhiturniiri lõpuni jääb veel neli vooru.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

20:56

Rooba väravast võiduks ei piisanud

10:25

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini Uuendatud

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galeriid | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

04.03

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

03.03

Galerii | Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

Kohtumine Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina on hokiturniiri varjatud finaal

01.03

Galerii | Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt

28.02

Galerii | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga

28.02

USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

27.02

Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

27.02

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

26.02

Quenneville jõudis teise treenerina NHL-is 1000. võiduni

26.02

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

26.02

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

22:33

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

22:22

ETV spordisaade, 6. märts

22:04

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

21:37

Rootsi suusakoondises käärib

20:22

Tennisetalent Anikina võitis Inglismaal J100 turniiri

20:05

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse Uuendatud

19:52

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28. Uuendatud

19:13

Jakob Kulbin: esimene medal oli suurem üllatus kui teine

18:31

Ajaloo lävel olnud Prevc sai disklahvi, aga kindlustas siiski MK-sarja üldvõidu

17:29

Sipunova: oleme nüüd jääl rohkem nagu paar

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo