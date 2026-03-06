Rooba väravast võiduks ei piisanud

Rooba koduklubi Kouvola KooKoo sõitis reedel külla Rauma Lukkole ning jäi juba avakolmandikul 0:3 kaotusseisu. Teise perioodi 5. minutil pakkus KooKoole lootusekiirt eestlase värav, aga vähem kui kahe minutiga taastas Lukko kolmeväravalise eduseisu kanadalane Alex Peters.

Samuel Valkeejärvi vähendas viimase kolmandiku alguses kaotusseisu taas kahele, kuid enamaks KooKoo võimeline ei olnud ning pidi tunnistama võõrustaja 4:2 paremust.

Rooba on 55 põhiturniiri mänguga kokku teeninud 36 resultatiivsuspunkti (13+23). Tema tööandja asub liigatabelis 106 punktiga teisel positsioonil. Tiitlikaitsja ja Kristjan Kombe koduklubiks olev Kuopio KalPa on 98 punktiga kuues. Põhiturniiri lõpuni jääb veel neli vooru.