Rooba tegi Meistrite liigas resultatiivse mängu

KooKoo alustas kohtumist paremini, asudes teise kolmandiku alguseks 2:0 juhtima. Seejuures oli andnud KooKoo avaväravale resultatiivse söödu Rooba.

Paraku õnnestus külalistel peagi 3:2 juhtima pääseda. Kolmanda perioodi alguses ei õnnestunud Eisbärenil realiseerida karistusviset, aga veidi hiljem visati siiski neljas värav.

Kui mängida jäi pisut üle viie minuti, tegi skoori Rooba ja vähendas vahe seega taas minimaalseks. Paraku jõudsid külalised vaid poolteist minutit hiljem viienda väravani ja rohkem skoori ei tehtud.

33-aastane Rooba panustas seega ühe värava ja ühe resultatiivse sööduga, kuid tema pluss-miinus reitinguks jäi ikkagi miinus üks. Eestlane viskas neli korda peale ja võitis ainsa lahtiviske, kus osales.

Korduskohtumine peetakse kolmapäeval, 18. novembril Berliinis.

Kuuest voorust koosnenud põhiturniiril teenis KooKoo kolm võitu, ühe lisaajakaotuse ja kaks kaotust. See andis neile kümne punktiga 12. asetuse. Berliini klubi oli tosina punktiga viies.