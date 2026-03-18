Rooba viskas Soomes värava ja Kombe andis väravasöödu

Rooba ja Kouvola KooKoo kohtusid põhiturniiri viimases voorus Turu TPS-iga ning teenisid võõral jääl 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) võidu. Eestlane realiseeris teise perioodi keskel väravaks Otto Paajaneni ja Jimi Suomi eeltöö, viies KooKoo 3:2 juhtima.

KooKoo kogus 60 põhiturniiri mänguga 115 punkti ja lõpetas teisel kohal, jäädes esikoha saavutanud Tampere Tapparast lõpuks kahe punkti kaugusele. Rooba mängis 59 kohtumises ja teenis enda arvele 39 resultatiivsuspunkti (15+24).

Mullu meistriks tulnud Kuopio KalPa ja Kristjan Kombe pidid võõrsil lisaajale läinud mängus tunnistama Rauma Lukko 6:5 (2:1, 1:3, 2:1, 1:0) paremust. Kombe andis oma panuse Kalpa neljandasse väravasse, kui leidis täpse sööduga Juuso Kononeni. Lukko jõudis viimasel perioodil kahel korral viigini ning lisaajal viskas võiduvärava Antoine Morand.

Kombe tegi pika vigastuspausi tõttu kaasa vaid 31 põhiturniiri mängus ning sai kirja ühe värava ja neli väravasöötu. Tema tööandja sai 104 punktiga seitsmenda koha.

KooKoo pääses play-off'is otse veerandfinaali, kus minnakse nelja võiduni peetavas seerias vastamisi kas Jyväskylä JYP-i või Lahti Pelicansiga. KalPa alustab tiitli kaitsmist esimesest ringist ning peab edasipääsuks saama kolme võiduni peetavas seerias jagu HIFK-st.