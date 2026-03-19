Põhja-Korea jalgpallurid lähevad pika pausi järel MM-ile

Põhja-Korea naiskond alistas neljapäeval Aasia meistrivõistluste raames peetud play-in mängus Hong Song-Oki kübaratriki toel Taiwani 4:0. Samal viisil kindlustas pääsu MM-ile ka Filipiinid, kes oli Usbekistanist üle 2:0.

Kui Filipiinid jõudsid MM-ile alles teist korda, siis Põhja-Korea osaleb suurturniiril juba viiendat korda. Eelmisest neljast korrast kolmel piirduti MM-il alagrupiturniiriga, aga 2007. aasta jõuti välja veerandfinaali, kus tuli tunnistada hilisema tiitlivõitja Saksamaa 3:0 paremust.

Kuna 2011. aasta MM-il avastati, et mitmed Põhja-Korea koondislased olid tarvitanud dopingut, siis keelati neil 2015. aasta turniiril osalemast. 2019. aastal ei õnnestunud Põhja-Koreal valikmängudele jõuda ja 2023. aasta MM-i valiksarjas nad ei osalenud.

Täiskasvanute seas ei ole Põhja-Korea naistel MM-ilt peale ühe veerandfinaalkoha midagi muud erilist ette näidata, aga U-20 vanuseklassis on nad maailmameistriks tulnud lausa kolmel korral ja viimati kaks aastat tagasi.

Põhja-Korea ja Filipiinide kõrval on 2027. aasta MM-ile praeguseks koha taganud veel tänavustel Aasia meistrivõistlustel nelja parema hulka jõudnud Austraalia, Hiina, Jaapan ja Lõuna-Korea, lisaks on Brasiilial võõrustajana koht olemas.

Maailmameistrivõistlused algavad tuleva aasta 24. juunil. Kolme aasta taguse MM-i Austraalias ja Uus-Meremaal võitis Hispaania.