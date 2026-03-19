Põhja-Korea jalgpallurid lähevad pika pausi järel MM-ile

Põhja-Korea naiste jalgpallikoondis.
Põhja-Korea naiste jalgpallikoondis. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Põhja-Korea naiste jalgpallikoondis tagas endale koha 2027. aastal Brasiilias toimuvale MM-finaalturniirile.

Põhja-Korea naiskond alistas neljapäeval Aasia meistrivõistluste raames peetud play-in mängus Hong Song-Oki kübaratriki toel Taiwani 4:0. Samal viisil kindlustas pääsu MM-ile ka Filipiinid, kes oli Usbekistanist üle 2:0.

Kui Filipiinid jõudsid MM-ile alles teist korda, siis Põhja-Korea osaleb suurturniiril juba viiendat korda. Eelmisest neljast korrast kolmel piirduti MM-il alagrupiturniiriga, aga 2007. aasta jõuti välja veerandfinaali, kus tuli tunnistada hilisema tiitlivõitja Saksamaa 3:0 paremust.

Kuna 2011. aasta MM-il avastati, et mitmed Põhja-Korea koondislased olid tarvitanud dopingut, siis keelati neil 2015. aasta turniiril osalemast. 2019. aastal ei õnnestunud Põhja-Koreal valikmängudele jõuda ja 2023. aasta MM-i valiksarjas nad ei osalenud.

Täiskasvanute seas ei ole Põhja-Korea naistel MM-ilt peale ühe veerandfinaalkoha midagi muud erilist ette näidata, aga U-20 vanuseklassis on nad maailmameistriks tulnud lausa kolmel korral ja viimati kaks aastat tagasi.

Põhja-Korea ja Filipiinide kõrval on 2027. aasta MM-ile praeguseks koha taganud veel tänavustel Aasia meistrivõistlustel nelja parema hulka jõudnud Austraalia, Hiina, Jaapan ja Lõuna-Korea, lisaks on Brasiilial võõrustajana koht olemas.

Maailmameistrivõistlused algavad tuleva aasta 24. juunil. Kolme aasta taguse MM-i Austraalias ja Uus-Meremaal võitis Hispaania.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

20:30

Põhja-Korea jalgpallurid lähevad pika pausi järel MM-ile

19:40

Vigastus jätab Reali esikinda pealtvaatajaks

15:50

Kubassova väravasööt tõi Ferncvarosile finaalipileti

15:20

Pärnpuu nimetas EM-valikturniirile sõitva U-17 koondise koosseisu

11:13

Lionel Messi lõi karjääri 900. värava

00:03

Liverpool tuli avamängu kaotusest välja, Tottenham mitte

18.03

Newcastle alustas hästi, aga Barcelona küttis sauna seitsme väravaga

18.03

Senegali mängijad otsusest: karikaid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga

18.03

Naiste meistriliiga hooaeg algab tiitlikaitsja ja uustulnuka mänguga

18.03

Raske õlavigastus võib Schmeicheli karjääri lõpetada: kavatsen võidelda

sport.err.ee uudised

20:30

Põhja-Korea jalgpallurid lähevad pika pausi järel MM-ile

19:40

Vigastus jätab Reali esikinda pealtvaatajaks

19:06

Seeman langes dramaatilise mänguga konkurentsist välja

18:42

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi Uuendatud

18:24

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

18:03

Teinegi Austria laskesuusatipp lõpetab karjääri

17:38

Stars alistas tippude lahingus Avalanche'i, Crosby naasis jääle

17:11

Eesti käsipallikoondis alistas Suurbritannia ka teist korda

16:46

Akadeemiline spordiliit kahtlustab endist töötajat 70 000 euro omastamises Uuendatud

16:29

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

15:50

Kubassova väravasööt tõi Ferncvarosile finaalipileti

15:20

Pärnpuu nimetas EM-valikturniirile sõitva U-17 koondise koosseisu

14:35

Verlin MM-i eel: konkurents on ausalt öeldes hullumeelne

13:52

HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

12:40

Eesti Olümpiakomitee premeerib Jakob Kulbinit ja tema treenereid

12:12

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja teine etapp peeti Tallinnas

11:45

Tartu rattamaraton on tänavusest graveli maailmasarja osavõistlus

11:13

Lionel Messi lõi karjääri 900. värava

10:46

Raieste klubi jõudis poolfinaali, Jõesaar langes konkurentsist

10:10

Maailmameister Hauser tõmbab Oslos karjäärile joone alla

loetumad

16:29

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

18:42

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi Uuendatud

18.03

EOK presidendi tagandamiseks kogutakse allkirju

16:46

Akadeemiline spordiliit kahtlustab endist töötajat 70 000 euro omastamises Uuendatud

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

18:24

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

12:40

Eesti Olümpiakomitee premeerib Jakob Kulbinit ja tema treenereid

08:44

40 punkti visanud Doncic vedas Lakersi seitsmenda järjestikuse võiduni

09:11

Fännid hääletasid Otepää etapi parimaks USA segateatevõistkonna

18.03

USA-d üllatanud Venezuela krooniti esmakordselt maailmameistriks

