Güler vabandas Türgi toetajate ees: nutame teiega koos

2002. aasta MM-il pronksi pälvinud Türgi kaotas Vancouveris toimunud avamängu Austraalia vastu 0:2 ning sai öösel vastu laupäeva Santa Claras Paraguaylt 0:1 kaotuse. Paraguay sai oma ainsa tabamuse kirja teisel minutil ning türklased mängisid terve teise poolaja arvulises ülekaalus, kuid ei suutnud 32 pealelöögiga väravat lüüa. Austraalia vastu tehti 30 pealelööki.

Türgi täht Arda Güler vabandas kaasmaalaste ees. "Mul pole palju öelda, häbi on. Me andsime endast kõik, aga sellest ei piisanud. Me oleks pidanud väravaid lööma," sõnas 21-aastane Güler. "Me oleks pidanud need mängud võitma. Kõik on kurvad, nutame teiega koos."

Peatreener Vincenzo Montella ütles, et mängijad näitasid kaotustele hoolimata sisu. "Leidsime võimalus, aga pall ei tahtnud väravasse minna. Teine tiim sai võimaluse ja lõi ära," sõnas itaallane. "Päris šokeeriv on maailmameistrivõistlustega pärast kaht mängu hüvasti jätta. Ma armastan neid mängijaid veelgi enam, sest nad näitasid sisu. Jalgpall polegi loogiline, see teebki sellest maailma kõige ilusama spordiala."

Türklastel pole enam võimalust D-alagrupist edasi pääseda: USA on kahe suurepärase võiduga edasipääsu juba kindlustanud, kolmandas mänguvoorus peavad Austraalia ja Paraguay äärmiselt olulise kohtumise. Türgi läheb vastamisi tugeva USA-ga, kes on kindlustanud omavaheliste mängudega alagrupis esikoha ja võiks anda võimalusi vähema kogemusega meestele, aga tahaks kindlasti võõrustajana ka kolmanda võidu võtta.

D-alagrupi viimased kohtumised toimuvad 26. juuni varahommikul.