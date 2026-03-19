Akadeemiline spordiliit kahtlustab endist töötajat 70 000 euro omastamises

Raha. Autor/allikas: Jenny Va/ERR
Eesti Akadeemilise Spordiliidu juhatus esitas prokuratuurile kuriteokaebuse endise töötaja poolt ligikaudu 70 000 euro omastamises ja andis sisse hagiavalduse tekitatud kahju hüvitamiseks.

Spordiliidul on tekkinud põhjendatud kahtlus, et aastatel 2020–2026 on üks liidu endine töötaja omastanud ürituste majutus- ja piletitasusid ning fabritseerinud kohtunikutasude väljamakseid kogusummas ligikaudu 70 000 eurot. Täpsemad asjaolud ja kahju ulatuse selgitab välja kriminaalmenetlus.

Juhtum tuli ilmsiks käesoleva aasta alguses ja läbi on viidud esmane sisejuurdlus. Usalduslikku tööõhkkonda kuritarvitanud endine töötaja esitas juhatusele süstemaatiliselt ebaõigeid andmeid, mis tegi võimalikuks pettuse seitsme aasta jooksul. Akadeemiline spordiliit algatab laialdase kontrolli organisatsiooni tegevuste üle, et teha kindlaks võimalike teiste rikkumiste esinemine ja ulatus.

"On erakordselt nördima panev, et aususel põhineva akadeemilise kogukonna usaldust on nahaalselt kuritarvitatud. Oleme sügavalt pettunud oma endises töötajas, kes läks oma tegudega vastuollu lisaks seadustele ka spordi- ja akadeemiliste väärtustega. Vaatame juhtunuga seoses üle kõik protseduurid, mis on seotud raha ja varadega, et tagada nende sihipärane, läbipaistev ja heaperemehelik kasutus. Samuti teeme kõik endast oleneva, et tekitatud majanduslikud kahjud sisse nõuda. On selge, et usaldus ja kontroll peavad edaspidi alati koos käima," ütles akadeemilise spordiliidu president Hendrik Voll, kes valiti sellesse ametisse 2024. aasta suvel.

Alates 2024. aasta suvest täidab Eesti Akadeemilise Spordiliidu president esindusfunktsioone. Eesti Akadeemilise Spordiliidu tegevjuht on peasekretär. Alates 26. veebruarist 2026 täidab akadeemilise spordiliidu peasekretäri kohuseid Karl Tereping.

Delfi Spordi andmetel on kahtlustatav endine töötaja endine Eesti korvpallikoondislane Marek Doronin, kes töötas Akadeemilises Spordiliidus alates 2017. aastast ja oli viimased kaks aastat ametis peasekretärina. Ta lahkus peasekretäri kohalt tänavu, kui asus tööle Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallimeeskonna mänedžerina.

Tartu Ülikool Maks & Moorits teatas neljapäeva pärastlõunal ühismeedia vahendusel, et kolmapäeval, 18. märtsil lahkus Doronin ametist. Karl Tereping ei täpsustanud ERR-ile, kas need kaks juhtumit on omavahel seotud või mitte. Tereping lisas, et kahtlus omastamises tekkis organisatsioonis sees ning kahtlusele reageeriti.

Eesti Akadeemiline Spordiliit on üliõpilassporti edendav katusorganisatsioon, mis koordineerib Eesti kõrgkoolide vahelist sportlikku tegevust ning Eesti tudengisporti rahvusvahelisel tasandil. Akadeemiline spordiliit korraldab üliõpilasspordi võistlusi, arendab liikumisharrastust ja loob tudengitele võimalusi osaleda nii kodu- kui ka välismaistel spordiüritustel.

Toimetaja: Maarja Värv

