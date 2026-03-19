Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

Eesti Akadeemilise Spordiliidu president Hendrik Voll ei soovinud ERR-ile öelda, kes on 70 000 euro omastamises kahtlustatav endine töötaja, aga tõdes, et organisatsiooni maine on saanud kahjustada.

Eesti Akadeemilise Spordiliidu juhatus esitas prokuratuurile kuriteokaebuse endise töötaja poolt ligikaudu 70 000 euro omastamises ja andis sisse hagiavalduse tekitatud kahju hüvitamiseks. Akadeemiline spordiliit kahtlustab, et aastatel 2020 kuni 2026 omastas üks endine töötaja ürituste majutus- ja piletitasusid ning fabritseeris kohtunikutasude väljamakseid.

"Omastamisega tekitatud rahanumber on suur, aga ausalt öeldes on antud hetkel häbi veel suurem. Kogu akadeemiline maailm baseerub usaldusel ja sport baseerub ausal mängul ning hetkel on mõlemat kuritarvitatud. Konkreetse lõpliku rahalise kahju väljaselgitamiseks oleme esitanud prokuratuurile kuriteokaebuse ja see veel selgub," ütles Voll.

Voll tõi võrdlusena välja, et 70 000 moodustab üle poole Akadeemilise spordiliidu iga-aastasest eelarvest. "Organisatsioonisiseselt tekkis kahtlus ja koheselt reageerisime sellele. Viisime läbi väga põhjaliku sisejuurdluse ja jõudsimegi antud olukorrani," lisas ta.

ERR-ile teadaolevalt on kahtlustatav endine töötaja endine Eesti korvpallikoondislane Marek Doronin, kes töötas Akadeemilises Spordiliidus alates 2017. aastast ja oli viimased kaks aastat ametis peasekretärina.

"Oleme organisatsioonina sügavalt pettunud meie endise töötaja ebaausates tegudes, aga me ei avalikusta selle inimese nime. Jätame õigusemõistmise kohtule," sõnas Voll.

Mis saab edasi? "Peame kindlasti asjad korda tegema ja ma luban, et tuleme tagasi tugevamana. Näen üliõpilasspordi väga olulist rolli kasvu Eesti spordis juba lähiaegadel ja loodan, et kui senimaani on Eesti Akadeemiline Spordiliit olnud Eesti spordi rõõmutooja, siis usun, loodan ja võin kinnitada, et see jääb nii ka tulevikus. Hetkel peame väikese sisekaemusega tegelema," lisas Voll.

Eesti Akadeemiline Spordiliit on üliõpilassporti edendav katusorganisatsioon, mis koordineerib Eesti kõrgkoolide vahelist sportlikku tegevust ning Eesti tudengisporti rahvusvahelisel tasandil. Akadeemiline spordiliit korraldab üliõpilasspordi võistlusi, arendab liikumisharrastust ja loob tudengitele võimalusi osaleda nii kodu- kui ka välismaistel spordiüritustel.