Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti Akadeemilise Spordiliidu president Hendrik Voll ei soovinud ERR-ile öelda, kes on 70 000 euro omastamises kahtlustatav endine töötaja, aga tõdes, et organisatsiooni maine on saanud kahjustada.

Eesti Akadeemilise Spordiliidu juhatus esitas prokuratuurile kuriteokaebuse endise töötaja poolt ligikaudu 70 000 euro omastamises ja andis sisse hagiavalduse tekitatud kahju hüvitamiseks. Akadeemiline spordiliit kahtlustab, et aastatel 2020 kuni 2026 omastas üks endine töötaja ürituste majutus- ja piletitasusid ning fabritseeris kohtunikutasude väljamakseid.

"Omastamisega tekitatud rahanumber on suur, aga ausalt öeldes on antud hetkel häbi veel suurem. Kogu akadeemiline maailm baseerub usaldusel ja sport baseerub ausal mängul ning hetkel on mõlemat kuritarvitatud. Konkreetse lõpliku rahalise kahju väljaselgitamiseks oleme esitanud prokuratuurile kuriteokaebuse ja see veel selgub," ütles Voll.

Voll tõi võrdlusena välja, et 70 000 moodustab üle poole Akadeemilise spordiliidu iga-aastasest eelarvest. "Organisatsioonisiseselt tekkis kahtlus ja koheselt reageerisime sellele. Viisime läbi väga põhjaliku sisejuurdluse ja jõudsimegi antud olukorrani," lisas ta.

ERR-ile teadaolevalt on kahtlustatav endine töötaja endine Eesti korvpallikoondislane Marek Doronin, kes töötas Akadeemilises Spordiliidus alates 2017. aastast ja oli viimased kaks aastat ametis peasekretärina.

"Oleme organisatsioonina sügavalt pettunud meie endise töötaja ebaausates tegudes, aga me ei avalikusta selle inimese nime. Jätame õigusemõistmise kohtule," sõnas Voll.

Mis saab edasi? "Peame kindlasti asjad korda tegema ja ma luban, et tuleme tagasi tugevamana. Näen üliõpilasspordi väga olulist rolli kasvu Eesti spordis juba lähiaegadel ja loodan, et kui senimaani on Eesti Akadeemiline Spordiliit olnud Eesti spordi rõõmutooja, siis usun, loodan ja võin kinnitada, et see jääb nii ka tulevikus. Hetkel peame väikese sisekaemusega tegelema," lisas Voll.

Eesti Akadeemiline Spordiliit on üliõpilassporti edendav katusorganisatsioon, mis koordineerib Eesti kõrgkoolide vahelist sportlikku tegevust ning Eesti tudengisporti rahvusvahelisel tasandil. Akadeemiline spordiliit korraldab üliõpilasspordi võistlusi, arendab liikumisharrastust ja loob tudengitele võimalusi osaleda nii kodu- kui ka välismaistel spordiüritustel.

Toimetaja: Henrik Laever

20:30

Põhja-Korea jalgpallurid lähevad pika pausi järel MM-ile

19:40

Vigastus jätab Reali esikinda pealtvaatajaks

19:06

Seeman langes dramaatilise mänguga konkurentsist välja

18:42

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi Uuendatud

18:24

18:03

Teinegi Austria laskesuusatipp lõpetab karjääri

17:38

Stars alistas tippude lahingus Avalanche'i, Crosby naasis jääle

17:11

Eesti käsipallikoondis alistas Suurbritannia ka teist korda

16:46

Akadeemiline spordiliit kahtlustab endist töötajat 70 000 euro omastamises Uuendatud

16:29

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

18:24

16.03

Heino Enden soovib treenerite intervjuudest rohkem konkreetsust

16.03

Prins: meedia ei pea teadma kõike, mis võistkonna sees toimub

16.03

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

16.03

Haukanõmm: IPC justkui poeb septembris tehtud otsuse taha

Loetumad uudised

16:29

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

18:42

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi Uuendatud

18.03

EOK presidendi tagandamiseks kogutakse allkirju

16:46

Akadeemiline spordiliit kahtlustab endist töötajat 70 000 euro omastamises Uuendatud

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

18:24

12:40

Eesti Olümpiakomitee premeerib Jakob Kulbinit ja tema treenereid

08:44

40 punkti visanud Doncic vedas Lakersi seitsmenda järjestikuse võiduni

09:11

Fännid hääletasid Otepää etapi parimaks USA segateatevõistkonna

18.03

USA-d üllatanud Venezuela krooniti esmakordselt maailmameistriks

