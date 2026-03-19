Maailmameister Hauser tõmbab Oslos karjäärile joone alla

Lisa Theresa Hauser sai viimati etapivõidu detsembris Östersundis Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Austria laskesuusataja Lisa Theresa Hauser teatas, et käimasoleva MK-sarja hooaja viimane etapp Oslos jääb ühtlasi ka tema karjääri viimaseks etapiks.

32-aastane Hauser tuli 2021. aastal Pokljukas ühisstardist sõidus maailmameistriks, samal MM-il võitis ta hõbeda ka jälitussõidus ja segateatesõidus, lisaks on tema auhinnakapis 2023. aasta MM-hõbe paarissegateatest.

MK-sarjas on Hauser saanud kuus etapivõitu, viimati detsembri alguses Östersundis jälitussõidus. Hooajal 2020-21 võitis ta väikese kristallgloobuse jälitussõidu arvestuses, hooajal 2021-22 oli ta MK-sarja üldarvestuses kolmas.

"Viimased 15 aastat on laskesuusatamine olnud minu elu. Olen kogenud nii palju uskumatult kauneid hetki, jaganud neid väga eriliste inimestega ja võistelnud nädalavahetus nädalavahetuse järel maailma parimate laskesuusatajate vastu. Kuid see on nõudnud ka palju energiat ja nüüd on õige aeg hüvasti jätta," teatas Hauser ühismeedias, ja tänas seejärel kõiki, kes on teada aastate jooksul toetanud. "Nii paljud imelised inimesed andsid mulle võimaluse oma unistust ellu viia."

Hooaja viimasel MK-etapil Oslos on kavas sprindid, jälitussõidud ja ühisstardist sõidud. Otseülekanne naiste 7,5 km sprindist algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis neljapäeval kell 17.

Toimetaja: Maarja Värv

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo