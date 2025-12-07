X!

Hauser võttis kolmeaastase vaheaja järel etapivõidu, Ermits punktidele

Laskesuusatamine
Lisa Theresa Hauser
Lisa Theresa Hauser
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise hooaja esimesel MK-etapil Rootsis Östersundis võitis naiste 10 km jälitussõidu austerlanna Lisa Theresa Hauser.

Esimesena startinud soomlanna Suvi Minkkinen läbis esimesed kolm lasketiiru puhaste paberitega, aga viimase tiiru järel pidi ta käima ühel trahviringil. Viimasele ringile läks Minkkinen küll liidrina, kuid tiirudes eksimatult tegutsenud Hauser oli vahe vähendanud 12,1 sekundile. Soomlanna jaks aga rauges ja Hauser püüdis ta kinni, edestades finišis soomlannat 2,5 sekundiga.

31-aastasele Hauserile on see karjääri kuues etapivõit, seejuures esimene jälitussõidus. Viimati võidutses Hauser MK-sarjas kolm aastat tagasi hooaja avaetapil Kontiolahtis, kui võitis sprindi.

Östersundis jõudis teist võistlust järjest pjedestaalile kodupubliku ees võistelnud Anna Magnusson. Teisena alustanud rootslanna tegi ühe möödalasu ja kaotas lõpuks võitjale 31,8 sekundiga.

Parima jälitussõidu tegi rootslanna Elvira Öberg, kes startis 59. kohalt, aga sõitis end kahest trahviringist hoolimata üheksandaks, kaotades võitjale 1.21,8. Suure tõusu tegi ka prantslanna Justine Braisaz-Bouchet, kes tegi samuti kaks möödalasku, aga kerkis 47. kohalt 13. positsioonile (+1.28,6).

Eestlannadest jõudis Regina Ermits punktikohale. 51. kohalt alustanud Ermits tegi nelja tiiru peale kaks möödalasku ja finišeeris 36. kohal, kaotades võitjale 2.49,8.

Kolmel trahviringil käinud Tuuli Tomingas langes 33. kohalt 55. positsioonile, kaotust võitjale kogunes 4.40,5.

Laskesuusatamise MK-sari jätkub järgmisel nädalal Austrias Hochfilzenis.

Enne võistlust:

Eestlannadest jõudis sprindist jälitussõitu ehk 60 parema sekka kaks naiste – Tuuli Tomingas ja Regina Ermits. Tomingas pääseb rajale 33. naisena, liidrist 1.34 hiljem ning Ermits stardib 51. kohalt, liidrist 1.58 hiljem.

Esimesena stardib soomlanna Suvi Minkkinen, temast 17 sekundit hiljem alustab rootslanna Anna Magnusson ja 21 sekundit hiljem prantslanna Oceane Michelon.

