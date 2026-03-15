Nigol: Otepää MK-etapi tulevik on helge

Pühapäeval tõmmati joon alla Otepää laskesuusatamise MK-etapile, mis oli omamoodi peaprooviks järgmisel aastal Eestis toimuvale MM-ile. Tagasiside nii sportlastelt kui rahvusvahelistelt juhtidelt on olnud positiivne.

"Mina usun, et Otepää etapi tulevik on helge," rääkis MK-etapi korralduskomitee esimees Aivar Nigol ERR-ile. "Oleme kogu aeg oma eesmärgid püstitanud nii, et oleme tahtnud olla ja oleme saanud tagasisidet, et oleme olnud parimad läbi hooaja. See tähendab, et meid usaldatakse ja kui on partnerite vahel usaldus, kui IBU ja EBU on rahul, siis on alati suuremad võimalused taotleda järgmiseid võistluseid."

Järgmisel aastal saabuvad maailma parimad laskesuusatajad Otepääle 10.-21. veebruarini, ent MK-sarjas pole Eesti oma kanda stabiilselt kinnitanud. "Me ei saa olla kuidagi viletsamad kui traditsiooniliste etappide korraldajad. Midagi ei anta boonusena lauale, see kõik tuleb välja teenida," nentis Nigol.

Otepää etapi korraldajate sõnul käivad MM-iks juba ettevalmistused. "Kunstlume varud tehakse aasta jagu ette valmis. Tehvandi hüppemäe juures on praegu suured varud. Alati võib öelda, et võiks olla rohkem: ilm võib muutuda üleöö, võib kesta kogu võistlusperioodi jooksul. Peame olema valmis kõikideks juhtudeks ja seda vaadatakse ka inspekteerimisel. Kui oleme lubanud, et varud on, siis need varud peavad olema, muidu tiitlivõistlusi korraldada ei saa," sõnas Nigol.