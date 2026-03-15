Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga

Eesti avavahetust sõitnud Rene Zahkna läbis avatiiru puhtalt, aga pidi püstitiiru järel minema trahviringile, mis langetas Eesti 15. kohale. Ka Kristo Siimer lasi lamades puhtalt ning läks teise tiiru järel ringile, aga kuna olud Otepääl olid ka pühapäeval väga keerulised, läks Siimer ikkagi välja kuuendal kohal ning kerkis isegi neljandaks (+1.10,1).

Regina Ermitsal tuli trahviringile minna paraku juba lamadestiiru järel ning pärast seda langes Eesti kümnendaks (+1.55,3), püstitiirus tulid märgid varupadrunite abiga alla ning ankrunaine Susan Külm pääses rajale 11. kohal (+2.20,9). Lamades ühe varu kasutanud Külm pidi samuti püstitiiru järel trahviringil käima ning Eesti ületas finišijoone 11. kohal (+2.38,1).

Otepääl teenis esikoha Rootsi (Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna-Karin Heijdenberg, Elvira Öberg; 1+14). Kui valdav enamus rajal käinud koondiseid pidid kasutama kahekohalise arvu varupadruneid, alustas Šveits viimast vahetust, olles kuue tiiru peale teinud vaid ühe eksimuse. Lõpuks said Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Aita Gasparin ja Lena Häcki-Gross (0+6; +28,6) teise koha.

Suurepärase võistluse pakkus USA nelik Maxime Germain, Campbell Wright, Deedra Irwin ja Margie Freed, kes juhtis pikalt ning suurendas vahepeal oma edu ligi minutile. See tõi neile lõpuks kolmanda koha (0+14;+34,6). USA-le järgnesid Slovakkia (2+10), Saksamaa (4+18) ja Norra (5+19).

Enne võistlust:

Segateates läheb rajale 24 võistkonda, teiste seas ka Eesti koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Regina Ermits, Susan Külm. Hooaja avaetapil Östersundis oli Eesti 14., aga jaanuaris Nove Mestos tuli leppida 20. kohaga. Olümpiamängudel jäi tulemuseks 15. koht.

Segateatesõidus on sel hooajal jaganud paremad kohad Prantsusmaa ja Itaalia. Prantsusmaa oli parim Östersundis ja olümpial, Nove Mestos võitis Itaalia. Prantslased ja itaallased võitsid neilt võistlustelt vastavalt teised kohad.

Prantsusmaa eest sõidavad pühapäeval Oscar Lombardot, Fabien Claude, Justine Braisaz-Bouchet ja Oceane Michelon. Itaalia neliku moodustavad Patrick Braunhofer, Christoph Pircher, Michela Carrara ja Hannah Auchentaller.

Östersundis tuli kolmandaks Norra kvartett, Nove Mestos suutis seda kodupubliku toel Tšehhi ja olümpiapronks kuulus Saksamaa nelikule.