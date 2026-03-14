TÄNA OTSE | Siimer alustab jälitussõitu kõrgelt kohalt, stardis ka Kehva

Kodusel Otepää laskesuusatamise MK-etapil toimuvad laupäeval jälitussõidud. Esmalt on kavas meeste 12,5 km distants, kus stardis on ka Kristo Siimer ja Mark-Markos Kehva. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, stuudiot juhib Mirko Ojakivi, reporter Ivar Lepik.

26-aastane Siimer läbis neljapäeval sprindis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ning oli lõpetamise hetkel esimene, aga langes lõpuks 15. kohale (+1.05,0). See tähistab tema MK-karjääri parimat kohta.

Koos Siimeriga lähevad samal ajal rajale tšehh Michal Krcmar ning norralane Johannes Dale-Skjevdal. Teise Eesti mehena pääses jälitussõitu Mark-Markos Kehva, kes lasi samuti veatult ning teenis 50. koha (+2.09,6).

Sprindivõistluse võitis Sturla Holm Lägreid, kellele järgnesid prantslane Emilien Jacquelin (+10,7) ning sakslane Philipp Nawrath (+17,8). Esikolmikule järgnesid norralane Isak Frey (0; +30,3) ning neli aastat tagasi Otepää sprindi võitnud prantslane Quentin Fillon Maillet (0; +30,6).

Mehed olid neljapäeval Tehvandi tiirudes täpsed: esikümnes lõpetanud võistlejad tegid kokku ainult kaks möödalasku.