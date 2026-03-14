X!

TÄNA OTSE | Siimer alustab jälitussõitu kõrgelt kohalt, stardis ka Kehva

Laskesuusatamine
Kodusel Otepää laskesuusatamise MK-etapil toimuvad laupäeval jälitussõidud. Esmalt on kavas meeste 12,5 km distants, kus stardis on ka Kristo Siimer ja Mark-Markos Kehva. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, stuudiot juhib Mirko Ojakivi, reporter Ivar Lepik.

26-aastane Siimer läbis neljapäeval sprindis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ning oli lõpetamise hetkel esimene, aga langes lõpuks 15. kohale (+1.05,0). See tähistab tema MK-karjääri parimat kohta.

Koos Siimeriga lähevad samal ajal rajale tšehh Michal Krcmar ning norralane Johannes Dale-Skjevdal. Teise Eesti mehena pääses jälitussõitu Mark-Markos Kehva, kes lasi samuti veatult ning teenis 50. koha (+2.09,6).

Sprindivõistluse võitis Sturla Holm Lägreid, kellele järgnesid prantslane Emilien Jacquelin (+10,7) ning sakslane Philipp Nawrath (+17,8). Esikolmikule järgnesid norralane Isak Frey (0; +30,3) ning neli aastat tagasi Otepää sprindi võitnud prantslane Quentin Fillon Maillet (0; +30,6).

Mehed olid neljapäeval Tehvandi tiirudes täpsed: esikümnes lõpetanud võistlejad tegid kokku ainult kaks möödalasku. 

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

laskesuusauudised

10:54

TÄNA OTSE | Kas Külmal õnnestub kodupubliku ees taas esikümnesse tulla?

08:15

13.03

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

13.03

Tomingase treener Tobreluts: võtame sihikule uue hooaja

13.03

Susan Külm on Otepääl populaarne: pidin kõigiga pilti tegema!

13.03

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

12.03

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse

12.03

Otepääl saab kohtuda Eesti laskesuusatamise suurkujudega

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

11.03

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

10.03

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

sport.err.ee uudised

12:47

Nii Solberg, Ogier kui Evans katkestasid, Virves jätkab Rally2 esikohal Uuendatud

12:31

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond jätkab EM-valiksarja Sloveenias

10:54

TÄNA OTSE | Kas Külmal õnnestub kodupubliku ees taas esikümnesse tulla?

10:39

Antonellist sai noorim vormel-1 etapi kvalifikatsioonivõitja

10:28

TÄNA OTSE | Kanada üritab ratastoolikurlingus lõpetada Hiina ülevõimu

10:01

Võimsas hoos Rõbakina kohtub Indian Wellsi finaalis taas Sabalenkaga

09:22

Liisa-Maria Lusti krooniti viievõistluses NCAA sisemeistriks

09:06

Unelmate vastasseis toimub pesapalli MM-il poolfinaalis

08:33

Pank teenis U-23 EM-il ühe võidu, Chopalaev jätkab lohutusringis

08:15

13.03

Maari Randväli võttis enda nimele 100 meetri seliliujumise Eesti rekordi

13.03

Keila Coolbeti hooaeg Eesti-Läti liigas kulmineerus kaotusega Riia Zellile

13.03

Peatreener enne mängu Sloveeniaga: peame oma relvad teistmoodi välja võtma

13.03

Saku Sporting võitis oma esimese superkarika

13.03

ETV spordisaade, 13. märts

