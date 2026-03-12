Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse

Mehed olid neljapäeval Tehvandi tiirudes täpsed ning esikümnes lõpetanud võistlejad tegid kokku ainult kaks möödalasku. Esikoha saavutas 2022. aastal Otepääl sprindis teise koha saanud Lägreid, kes ületas finišijoone ajaga 23 minutit ja 28,5 sekundit.

Teise koha sai samuti veatult lasknud prantslane Emilien Jacquelin (+10,7) ning esikolmikusse mahtus veel sakslane Philipp Nawrath (+17,8). Esikolmikule järgnesid norralane Isak Frey (0; +30,3) ning neli aastat tagasi Otepää sprindi võitnud prantslane Quentin Fillon Maillet (0; +30,6).

Siimer läbis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ning oli lõpetamise hetkel esimene, aga langes lõpuks 15. kohale (1.05,0). See tähistab tema MK-karjääri parimat kohta, aga 2024. aastal sai ta MM-il 14. koha.

"Väga korralik sõit, kaks nulli ja märg! Õnnelik, et suutsin ära lasta, õnneks olid kerged olud. Rajal nii kerge ikkagi ei olnud. Nad küll soolasid, aga märg hakkab suuska imema. Kiired olud pole, aga rada on õnneks tugev," ütles Siimer pärast sõitu ERR-ile. "Mul on iga võistlus järgmine tõestus, aga pärast olümpiat, loomulikult. Kontiolahti näitas, et sõiduvorm on olemas. Kõik oli kontrolli all ja hästi, loomulikult on kodus kõige parem tõestada."

Jälitussõitu ehk 60 parema sisse mahtus veel Mark-Markos Kehva, kes sai kokkuvõttes 50. koha (0; +2.09,6). Avaringil valusalt kukkunud Rene Zahkna jäi esimesena jälitusest välja ehk saavutas kodupubliku ees 61. koha (2; +2.28,8). Jakob Kulbin sai 68. koha (3; +2.47,7).

Sel hooajal on jäänud pidada vaid üks sprindisõit ning rootslane Sebastian Samuelsson on kogunud enne Holmenkolleni võistlust 315 punkti, edestades itaallast Tomasso Giacomeli kuue punktiga (309 p). Kolmandal kohal on prantslane Eric Perrot 270 punktiga, talle järgnevad Lägreid (266 p), Nawrath (256 p) ja Fillon Maillet (252 p).

Reedel peetakse Otepääl naiste sprindisõit, jälitussõidud toimuvad laupäeval.

Enne võistlust:

Tänase võistluse stardinimekirjas on 105 meest ja nende seas ka neli eestlast: Kristo Siimer (stardinumber 7), Rene Zahkna (51), Mark-Markos Kehva (69) ja Jakob Kulbin (91).

Otepääl stardib MK-sarja üldliidrina prantslane Eric Perrot, kellel on koos 999 punkti. Tema lähimateks konkurentideks on rootslane Sebastian Samuelsson (723) ja norralane Johan-Olav Botn (707).

Neli aastat tagasi esmakordselt Otepääl toimunud MK-etapil moodustasid sprindis esikolmiku Quentin Fillon Maillet, Sturla Holm Lägreid ja Benedikt Doll.