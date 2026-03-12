Viies Eesti jalgpallur hakkab mängima Slovakkia kõrgliigas

Narva Transi noortesüsteemist sirgunud 23-aastane Mihhailov mängis Flora esindusmeeskonnas viimasel kolmel hooajal. Mullu käis ta väljakul 35 Premium Liiga kohtumises, lõi nendes seitse väravat ning andis kaheksa tulemuslikku söötu. Kokku on Mihhailovi Premium Liiga kontol 211 mängu ja 23 väravat.

"Lugupeetud FC Flora pere! Soovin südamest tänada klubi võimaluse eest olla viimasel kolmel aastal osa meeskonnast! See aeg on olnud minu jaoks väga eriline – täis tööd, arengut, emotsioone ja ühiseid võite. Mul on suur au, et sain koos meeskonnaga võita kaks Eesti meistritiitlit. Need hetked jäävad minu jaoks alati meelde ning olen tänulik kõigile treeneritele, mängijatele, klubi töötajatele ja toetajatele, kes olid osaks sellel teekonnal," ütles Mihhailov pressiteate vahendusel.

Eesti rahvuskoondist ühe korra esindanud Mihhailov on juba viies Eesti meesjalgpallur, kes kuulub Slovakkia kõrgliiga klubisse. Podbrezova Železiarne ridades mängib Kevor Palumets ning Trencinis pallivad Kristo Hussar, Markus Poom ja Dmitri Jepihhin.

"Taaskord siirdub üks floralane välisklubisse. Tänan Nikitat kolme aasta jooksul klubi ja meeskonna heaks tehtu ning tema tööka, pühendunud ja positiivse oleku eest! Soovin talle kogu FC Flora pere nimel palju edu ja tuult tiibadesse," sõnas Flora spordidirektor Taavi Trasberg.

Hooaja lõpuni jääb mängida üheksa vooru ning Zemplin hoiab tabelis Železiarne järel kuuendat kohta. Trencin on hetkel üheksas.