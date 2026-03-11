Saalijalgpalli meistriliigas selgusid poolfinaalpaarid

Poolfinaalid algavad märtsi lõpus. Eeloleval nädalavahetusel on Narvas kavas karikavõistluste finaalturniir.

FC Qarabagi vastane on poolfinaalis tiitlikaitsja ja põhiturniiri võitja Tallinna FC Bunker Partner. Saku Sporting läheb poolfinaalis vastamisi põhiturniiril teise koha saanud Narva United FC meeskonnaga.

Silla FC Phoenix oli läinud tänu 8:7 võidule seeriat juhtima, kuid Saku viigistas pärast 5:2 võitu. Kolmapäeval Sakus peetud mäng oli veerandfinaalide kuuest mängust ainus, kus kodumeeskond suutis võidu võtta.

Veerandfinaali Saku Sporting – Sillamäe/Jõhvi FC Silla otsustav, kolmas mäng jõudis penaltiteni. Poolaeg lõppes Saku poolt vaadatuna 0:1, normaalaeg lõppes 4:4 ja lisaaeg 5:5. Penaltiseerias osutus Saku kindlamaks tulemusega 5:3.

Tallinna FC Qarabag võitis veerandfinaali otsustavas kohtumises võõrsil Tartu Ravens Futsalit 1:4 kaotusseisust 8:5 (4:2). Seeria eelmised mängud olid lõppenud Qarabagi poolt vaadatuna 3:2 ja 4:5.

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliigas saavutasid veerandfinaalis mängudega 2:1 võidu Tallinna FC Qarabag ja Saku Sporting.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: