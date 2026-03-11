HC Panter lõpetas põhiturniiri ja alustab veerandfinaalidega

Eesti jäähokiklubi HC Panter kaotas kodus Kiievi Capitalsile 4:5 (2:1, 0:1, 2:3) ja lõpetas Balti liiga põhiturniiri kuuendana, mis tagas viimasena pääsu sõelmängudele.

Panter asus mängu juhtima 2:0 ja 3:2, aga Ukraina klubi viskas viimase perioodi keskel poole minuti jooksul kaks väravat ja pööras mängu käigu ümber.

Eesti klubi poolelt jõudsid kolmapäeval tabamuseni Niklas Sildre, Rasmus Kiik, Akim Frolkov ja Rico-Marder Velja. Vastastest said värava ja söödu kirja Sam Hu ja Aleksandrs Novikovs.

Panter kogus 40 põhiturniiri mänguga 34 punkti, mis annab kuuenda koha. Kahe punkti kaugusele jäi Riia Prizma. Esiots kujunes aga äärmiselt tasavägiseks: Mogo võitis 64 punktiga, Zemgale oli sama summaga teine ja punkt vähem saanud Liepaja pidi leppima kolmanda kohaga.

HC Panteri veerandfinaal Liepajaga kestab kolme võiduni. Kaks esimest meeskonda tagasid otsepääsu poolfinaali.