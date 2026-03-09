X!

Endreksonilt Eesti rekordi üle löönud Kiiver krooniti taas meistriks

Laupäeval tõmmati Eesti meistrivõistlustega sisesõudmises pikale hooajale joon alla. Meeste seas näitas taas võimu Kaarel Kiiver, naistest valitses uustulnuk Adelle Ader.

Narva spordikeskuses 2000 meetri distantsil peetud jõuproov võttis muuhulgas kokku Sportlandi egiidi all sisesõudesarja. Ligemale 180 osalejaga võistlusel eelsõite ei peetud ja nendes kategooriates, kus oli enam kui 16 osalejat, selgitati meistrid sõitude aegade võrdluses, vahendab soudeliit.ee.

Võistlused kujunesid üle aastate kõrgetasemelisemaks, sest langesid paljud isiklikud rekordid ja põrmu langes Tõnu Endreksoni ligemale 20 aasta tagune Eesti tippaegki. Sellega sai hakkama TÜASK esindaja Kaarel Kiiver, keda nüüdsest saab pidada riigi läbi aegade parimaks sisesõudjaks.

Uut tippmarki märkivaks ajaks on 5.46,1, võrdluseks – Endreksoni rekord oli 5.46,7. Märkimist väärib asjaolu, et Kiivri endine tippmark oli 5.52, mis teeb rekordiparanduseks koguni 5,9 sekundit!

"Ei saanud kellelegi üllatuseks tulla, et Eesti rekordid on olnud see hooaeg ohus ja siit tuligi ära," rõõmustas Kiiver, pidades edu aluseks eri komponente. "Stabiilne töö, järjepidevus ja õnne peab ka olema, et terve püsida ja eraeluski asjad laabuks."

Kuidas kulgeb meistri hooaeg edasi? "Tulime just Itaaliast laagrist ja kohe läheme Horvaatiasse treenima. Huvi on ka vee peal kiire olla – juba praegu näen, et eelmise aastaga võrreldes on edasiminek olnud märgatav," oli Kiiver lootusrikas.

Kõrgetasemeline oli meeste finaal teistegi esitluses: hõbemedali pälvis 5.59,1-ga tallinlane Nikita Žoglo, kes edastas napilt klubikaaslast Uku Siim Timmuskit (5.59,5).

Naiste võistluses olid kõigi pilgud pööratud hiljuti Alfa võitnud sisesõudmise uustulnuka Adelle Aderi (CrossFit Tallinn) ja paljukordse noorte maailmameistri Doris Meinbeki (Viljandi SK) poole. Juba algusmeetritest sai selgeks, et Aderi vastu keegi ei saa ning lõpuaeg 6.40,7 märkis läbi aegade Eesti teist tulemust. Tippaeg kuulub 6.37,2-ga Kaisa Pajusalule, mille ta sõitis enam kui 20 aastat tagasi.

Teiseks platseerus isiklikku rekordit uuendanud Meinbek (6.55,7), pronksi pälvis 7.01,9-ga viljandlanna Krete Koovit.

Toimetaja: Maarja Värv

