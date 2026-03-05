Kanada paarissõitjad saavutasid Tondirabas kaksikvõidu

Neljapäeval jagati Tondiraba jäähallis toimuval iluuisutamise juunioride MM-il välja esimesed medalid, kui paarissõidus tulid maailmameistriteks kanadalased Ava Kemp ja Yohnatan Elizarov.

Lühikavas 62,22 punktiga teise koha saanud Kemp ja Elizarov tegid vabakavas suurepärase esituse ja lisasid oma tulemusele 105,68 punkti, kogudes kokku 167,90 punkti.

Kaasmaalased Jazmine Desrochers ja Kieran Thrasher juhtisid vabakavale minnes 0,62 punktiga, aga said vabakavas 99,41 punkti ja jäid kokkuvõttes 162,25 punktiga teiseks. Kolmanda koha sai Ukraina paar Hannah Herrera - Ivan Khobta, kes kogus 160,15 punkti.

Ühtegi Eesti paari võistlustules ei olnud.

Reedel võisteldakse juunioride MM-il jäätantsu rütmitantsus ning mehed esitavad oma vabakava. ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne jäätantsust algab kell 16.00, meeste vabakava ülekanne algab kanalil ETV+ ja ERR-i spordiportaalis kell 18.15.

Enne võistlust:

Kolmapäeval toimunud lühikava järel hoiavad esikohta 62,84 punktiga Kanada esindajad Jazmine Descrochers ja Kieran Thrasher, aga neist on vaid 0,62 punkti kaugusel koondisekaaslased Ava Kemp ja Yohnatan Elizarov.

Lisaks Kanada paaridele stardivad nn kuumas grupis veel hiinlased Rui Guo ja Yiwen Zhang (58,34 p) ning ameeriklased Olivia Flores ja Luke Wang (57,96 p).