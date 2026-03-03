Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule

Tegemist on nende kolmanda juunioride MM-iga: tunamullu teeniti 31. ja mullu 23. koht. Nüüd on eesmärk kindlasti rütmitantsust edasi vabatantsu, kuhu pääseb 30 paarist 20 paremat.

"Ma loodan, et saan tunda seda atmosääri. Ma väga tahaks! Väga hea sooritus, finaali saamine ja tahaks saada top 15. See oleks unistus. Aga saada finaali on lootus," lausus Sipunova ERR-ile.

Nad harjutavad koos alates 2022. aasta veebruarist. Eelnevalt proovisid mõlemad end realiseerida üksiksõidus, Korjagin valis vahepeal ka jalgpalli.

"Tänane pilt on miljon korda parem kui esimesed sõidud. Kuna ma pole kunagi teinud jäätantsu ja isegi ei teadnud, mis see on, siis see nägi välja nagu kaks üksikuisutajat. Ma loodan, et see praegu nii välja ei näe," naeris Sipunova.

"Tegelikult on hea, aga kui läheb midagi halvasti, peaks iseendale ütlema, et kõik on tegelikult hästi. Ei ole vaja muretseda. Nii ongi," lisas Korjagin.

"Iga element on raske tegelikult, sest meid on jääl kaks, uisutame koos. Paralleelsus... näiteks tviislid on tegelikult rasked. Üldiselt on uisutamises hea flow ka väga raske."

Kui Korjaginil on kool juba läbi, siis Sipunova käib Viimsi Gümnaasiumi kümnendas klassis. "Läheb praegu väga raskelt, sest väga raske on trenn koos kooli ja võistlustega. Kõik välismaale ärasõidud. Aga ma olen väga õnnelik, et mu õpetajad saavad sellest aru ja teevad minu jaoks kõik nii lihtsaks, et kuidagi peab selle hakkama saama," lausus ta.

Võistlused pakuvad ehk rohkem puhast rõõmu. "Mulle meeldib uusi inimesi kohata ja see atmosfäär. Siin ma seda veel kahjuks ei tunne, aga loodan, et pärast tunnen. Ja muidugi uue jää proovimine, uisutamine, publik..."

Paaristantsu rütmitants on kavas reedel, 6. märtsil ja vabatants järgmisel päeval.