Kuulus piljarditreener: Eestil on muljetavaldavalt palju talente

60-aastane hollandlane on üks hinnatumaid treenereid maailmas, kelle panus ala arengusse on olnud märkimisväärne. Tema näpunäidete järgi on ala tipud tegutsenud juba üle kolme aastakümne ning piljardimaailmas räägitakse temast kui mehest, kes suudab kõik oma hoolealused medalitele viia.

Ruijsinki panus ala arengusse on olnud märkimisväärne. "See ei ole kellelegi saladus, et maailmas soovivad kõik tippmängijad tema juhendamist. Minu jaoks teeb selle asja eriti tähtsaks see, et viis aastat tagasi, kui palusin värsket maailmameistrit siia meie Eesti mängijaid koolitama, siis värske maailmameister ütles, et tema ei saa tulla ilma oma treenerita. Sellepärast, et tema ei ole see, kes oskab infot edasi anda. Peab tulema koos Johaniga," rääkis Predator Piljardispordi Akadeemia asutaja ja treener Kristjan Kuusik.

"Täna on Johan õnneks siin ja mul on äärmiselt hea meel, et meie akadeemiaõpilased saavad sellise mehe käe all oma oskusi lihvida ja tulevikus edasi anda ka teistele liikmetele," lisas ta.

60-aastase treeneri näpunäidete järgi on ala tipud tegutsenud juba üle kolme aastakümne. "Tase on kindlasti tõusnud. Vanasti mängisime lihtsalt piljardit. Aga ühel hetkel mõtlesime välja kindla treeningmeetodi. Kujuta ette, et lähed võrkpallisaali. Viid lapse sinna, tutvustad treenerile ja siis teda õpetatakse. Piljardisaalis saad kuulid ja edasi pead ise nuputama," rääkis Ruijsink ERR-ile. "Mulle väga meeldib, et nüüd on ka akadeemiad, kus sa ei saa ainult kuule, aga saad ka juhised ja treeneri. Sulle näidatakse, kuidas piljardit õigesti mängitakse."

Mitme maailmameistri personaaltreener Ruijsink on õpetussõnu jaganud ka meie esinumbrile Denis Grabele. "Eesti on väike riik, ainult 1,3 miljonit inimest. Seega on üsna muljetavaldav, et teil on nii palju talente. Muidugi on teil teie põhimees Denis. Ta on väga andekas, mängib väga kõrgel tasemel. Igal mängijal on milleski areneda, ka Denisil. Töötasin temaga paar päeva, ilmselt teeme koostööd ka tulevikus. Suur talent, kes suudab turniire võita," rääkis hollandlane.

"Olen õnnelik, et teil on selline akadeemia. Minu jaoks algab kõik alati visioonist. Mul on alati olnud visioon, et minu spordiala on sport. Piljard ei ole baarimäng. See on sport, treenime kaheksa tundi päevas. See ei ole nii lihtne ala nagu kõik arvavad. Niisama baaris mängida on tore, aga kui võistled kõrgel tasemel, võid sajast kuulist eksida vaid kahega. See ei ole nii lihtne."