Osad Miss Valentine'il osalenud võimlejad ei saa alanud sõja tõttu koju

Võimlemine
Noor Kuveidi võimleja Aljazi Alharoun
Autor/allikas: Heikki Mitikka (@riotcolor.photo)
Võimlemine

Nii nagu neli aastat tagasi, hakkas ka sel aastal iluvõimlemisvõistluse Miss Valentine'i ajal sõda, sedapuhku Lähis-Idas, mis tähendab, et sealt pärit võimlejad ei saa koju tagasi.

Näiteks Iisraeli võimlejad jäävad praeguse seisuga Eestisse, Kuveidi võimlejad sõidavad Istanbuli, kus jäävad oma riigi saatkonda, Araabia Ühendemiraatide võimlejad on praeguseks jõudnud Londonisse, kus jäävad ka oma riigi saatkonda, rääkis Miss Valentine'i peakorraldaja Janika Mölder.

Mölder ütles võistluse lõppedes, et muus osas õnnestus kõik väga hästi. Ta tõi esile korraldusmeeskonna, mille kõik liikmed on endised väikesed võimlejad, kes on ise kunagi Miss Valentine'i areenil võistelnud. "Iga aastaga läheb korraldus aina sujuvamaks," ütles Mölder. "Isegi, kui on mingi segadus kuskil, siis see lahendatakse nii elegantselt ära, et keegi ei märka seda."

Võistlusvaibale astusid teiste seas maailma tippiluvõimlejad Rahvusvahelise Võimlemisliidu (FIG) Grand Prix võistlusel.

Eesti Võimlemisliidu president Natalja Inno ütles, et selle aasta Grand Prix tase oli erakordselt tugev. "Tore oli näha, et hiljuti olümpiamängudel võistelnud iluvõimlejad tulid ja näitasid kõrget taset. Ka eestlased tegid eelmise aastaga võrreldes parema soorituse – kõik neli Eesti sportlast said Grand Prix finaali," tõi Inno esile.

Pühapäeva õhtul peetud Grand Prix finaalis võitis Eesti võimleja Sofia Jakovleva kaks medalit: lindiharjutuses hõbeda ja kurikakavas pronksi.

Inno märkis veel, et iga aastaga lähevad Miss Valentine'i võistlustingimused paremaks. "Korraldaja on taganud rahvusvahelistele standarditele vastavad võistlustingimused, näiteks soojendusplatsil on kaks poodiumiga vaipa," tõi ta esile. "Siia tullakse üle maailma kokku hooaja esimest tõsist võistlust tegema."

Inno lisas, et tegelikult oleks korraldusmeeskond võimeline võõrustama rohkemaidki riike, aga paraku ei ole Eestis selleks piisavalt suurt saali.

Järjekorras 32. Miss Valentine'i võistlusel osales 1200 võimlejat 48 eri riigist.

Toimetaja: Maarja Värv

