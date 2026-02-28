X!

Miss Valentine'i GP-etapi avapäeval võidutses ukrainlanna

Taisiia Onofriitšuk
Taisiia Onofriitšuk Autor/allikas: Heikki Mitikka
Iluvõimlemise Grand Prix' Tartu etapi esimesel päeval haaras mitmevõistluse esikoha Ukraina võimleja Taisiia Onofriitšuk.

Mitmevõistlusel saavutas esikoha ukrainlanna Onofriitšuk (114,85 punkti), teise koha Liliana Lewinska (111 p) ja kolmanda Sofia Raffaeli (110,15 p). Parim Eesti võimleja mitmevõistlusel oli Sofia Jakovleva (105,15 punkti), kes saavutas viienda koha.

GP-etapi võimlejad astusid üles rõnga-, palli-, kurika- ja lindikavaga.

"Võistlusel oli väga kõva tase, aga kahjuks paljud head võimlejad ebaõnnestusid oma sooritustes," sõnas Miss Valentine'i peakorraldaja Janika Mölder. Ta lisas, et ebaõnnestumiste põhjus on ilmselt selles, et tegemist on hooaja algusega.

Võimlemisklubi Rütmika võidutses aga rühmkavas, teenides 41,066 punkti. Hõbeda sai Jaapani võistkond 40,6 punktiga ja kolmandal kohal lõpetas soomlaste Edelia (36,083 p).

Pühapäeval tõmmatakse Miss Valentine'ile joon alla GP-etapi üksikaladega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Miss Valentine'i GP-etapi avapäeval võidutses ukrainlanna

