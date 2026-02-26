X!

Adelle Ader püstitas virtuaalse sisesõudmise MM-il Eesti rekordi

Adelle Ader Autor/allikas: Aleksei Lipintsov / Eesti Sõudeliit
Virtuaalse sisesõudmise maailmameistrivõistluste eelsõidus sündis läinud nädalavahetusel uus Eesti rekord naiste 19–29-aastaste vanuseklassi 1000 meetri distantsil.

Sellega sai hakkama Adelle Ader (CrossFit Tallinn), kes läbis distantsi ajaga 3.10,7. Rekord, mis leidis äsja kinnitamist Concept2 Eesti edetabelis, on 0,9 sekundit parem, kui Kaisa Pajusalu aeg 2010. aastast, vahendab Eesti Sõudeliidu kodulehekülg.

Ader sai laiemale sõudepublikule tuttavaks tänavusel Alfa võistlusel, kus ta kindlustas kuldmedali veenva esituse ja ajaga 3.11,7.

Igapäevaselt tegutseb Ader Crossfit Tallinnas personaaltreenerina ja on ka tõstetreeneri kutsega.

Virtuaalse sisesõudmise MM jätkub nädalavahetusel finaalsõitudega, kus Aderil avaneb järjekordne võimalus rekordit rünnata.

Toimetaja: Siim Boikov

Adelle Ader püstitas virtuaalse sisesõudmise MM-il Eesti rekordi

