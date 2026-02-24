Maailmameister Zhao võitis mõne nädala jooksul juba teise profiturniiri

Maailma edetabelis viiendaks kerkinud Zhao oli suure osa finaalist tagaajaja rollis, kuid võitis 6:7 taga olles neli partiid järjest. Finaalis jäi tema nimele ka kaks vähemalt sajapunktist seeriat, Higginsi parim seeria oli 90.

Mullu kevadel esimest korda maailmameistriks kroonitud 28-aastane Zhao on viimasel ajal heas hoos, sest kolm nädalat tagasi võitis taga ka Hongkongis toimunud World Grand Prix' nimelise reitinguturniiri.

Alanud nädalal võistleb maailma snuukrimängijate paremik Walesi lahtistel, kus on juba peetud ka esimesed matšid. Kohe avaringis langes konkurentsist esimesena paigutatud inglane Mark Selby, kes jäi alla teisele hiinlasele Jiang Junile. Oma kiid pidi pakkima ka Läti mängija Artemijs Žižins, kaotades iraanlasele Hossein Vafaeile.

Snuukri hooaja kulminatsioonini ehk Sheffieldis algavate maailmameistrivõistlusteni on vähem kui kaks kuud. Põhitabeli mängudega alustatakse Crucible'i teatrihoones 18. aprillil.