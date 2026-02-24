Curro Torres hakkab juhendama Hispaania kolmanda divisjoni klubi

2024. aastal Levadiaga nii Eesti meistriks kui karikavõitjaks tulnud 49-aastane hispaanlane mängis Real Murcia eest hooajal 2007/08, mil klubi mängis La Ligas. Hooaeg lõppes väljalangemisega ja pärast seda pole rohkem kõrgeimas divisjonis mängitud.

1940. ja 1980. aastatel oli Real Murcia La Ligas sagedaseks külaliseks, kuigi võistkonna parimaks saavutuseks on kõrgliigas 11. koht. Real Murcia on Hispaania esiliiga võitnud rekordilised kaheksa korda.

Hispaania kolmas divisjon on jaotatud kaheks grupiks, mille võitjad pääsevad otse esiliigasse ning mõlemas grupis 2.-5. koha saavutanud meeskonnad peavad viimase edasi viiva koha nimel play-off'i. Murcia sai eelmisel hooajal lõunagrupis teise koha, kui kaotas meistrile Ceutale kolme punktiga, ent langes siis esimeses play-off'i ringis konkurentsist. See hooaeg nii hästi pole läinud ja Murcia on 24 mängu järel 15. kohal, aga vahed on väikesed ja viies koht vaid viie silma kaugusel.

Murcia eest kahes kõrgliigamängus väljakule pääsenud Curro Torres juhendas Levadiat 133 kohtumises, millest võideti 88 ja kaotati 22.