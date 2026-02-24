X!

Curro Torres hakkab juhendama Hispaania kolmanda divisjoni klubi

Jalgpall
Curro Torres
Curro Torres Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

FCI Levadia Eesti jalgpallimeistriks viinud Curro Torresest saab Hispaania tugevuselt kolmandas liigas mängiva Real Murcia peatreener.

2024. aastal Levadiaga nii Eesti meistriks kui karikavõitjaks tulnud 49-aastane hispaanlane mängis Real Murcia eest hooajal 2007/08, mil klubi mängis La Ligas. Hooaeg lõppes väljalangemisega ja pärast seda pole rohkem kõrgeimas divisjonis mängitud.

1940. ja 1980. aastatel oli Real Murcia La Ligas sagedaseks külaliseks, kuigi võistkonna parimaks saavutuseks on kõrgliigas 11. koht. Real Murcia on Hispaania esiliiga võitnud rekordilised kaheksa korda.

Hispaania kolmas divisjon on jaotatud kaheks grupiks, mille võitjad pääsevad otse esiliigasse ning mõlemas grupis 2.-5. koha saavutanud meeskonnad peavad viimase edasi viiva koha nimel play-off'i. Murcia sai eelmisel hooajal lõunagrupis teise koha, kui kaotas meistrile Ceutale kolme punktiga, ent langes siis esimeses play-off'i ringis konkurentsist. See hooaeg nii hästi pole läinud ja Murcia on 24 mängu järel 15. kohal, aga vahed on väikesed ja viies koht vaid viie silma kaugusel.

Murcia eest kahes kõrgliigamängus väljakule pääsenud Curro Torres juhendas Levadiat 133 kohtumises, millest võideti 88 ja kaotati 22.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:20

Neidude jalgpallikoondis alustab San Marinos EM-valikturniiri

08:40

Curro Torres hakkab juhendama Hispaania kolmanda divisjoni klubi

23.02

Jalgpallikoondis kohtub Aafrika turnee avamängus Keeniaga

23.02

Curacao jalgpallikoondisega imet teinud treener ei sõida MM-ile

23.02

Väravavahiga kokku põrganud Milani poolkaitsja vajab operatsiooni

23.02

Tõugjas aitas Halmstadi oma debüüdil võidule

23.02

Arsenal lõi ka võõrsil Tottenhamile neli väravat

22.02

Metsa klubi sai tähtsa võidu Werderi üle

22.02

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

22.02

Flora pani Taliturniirile punkti võiduga Paide üle

sport.err.ee uudised

10:20

Neidude jalgpallikoondis alustab San Marinos EM-valikturniiri

09:45

Veesaar ja North Carolina said väärtusliku võidu

09:14

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

08:40

Curro Torres hakkab juhendama Hispaania kolmanda divisjoni klubi

08:01

Bratka ja Kosareva kerkisid üleplatsinaiseks, Adler säras kaotusmängus

23.02

VIDEO | Milano Cortina taliolümpiamängud said väärika lõpu

23.02

Noored kergejõustiklased püstitasid Balti meistrivõistlustel kaks rekordit

23.02

Tohver: kuidas potentsiaali medaliks realiseerida?

23.02

ETV spordisaade, 23. veebruar

23.02

Vonn oleks peaaegu jala kaotanud: see tuleb üks pikk teekond

23.02

Poola karikavõitja Suurorg: jalad on päris väsinud, tuleb hakkama saada

23.02

Rannula: Rootsi on ebameeldiv meeskond, kaitse saab otsustavaks

23.02

Pajur pälvis Andaluusia velotuuri etapil 11. koha

23.02

Eesti golfikoondis sai uue peatreeneri

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

23.02

TÜ/Bigbank jõudis Balti liigas poolfinaali

23.02

Allik tuli Itaalias karikavõitjaks, Tähelt finaalis karjääri punktirekord

23.02

ERR-i olümpiajutud: kus sa olid, kui Eesti olümpiamedali võitis?

23.02

Nurme hooaja avastardist: hall juuksekarv ei sega kiiresti jooksmast

23.02

Rahvusvahelise paralümpiakomitee juht: julgustame ukrainlasi osa võtma

loetumad

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

23.02

Rannula praakis koondise nimekirjast välja seitse mängijat

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

22.02

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

23.02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

23.02

Rannula: Rootsi on ebameeldiv meeskond, kaitse saab otsustavaks

22.02

Sildaru vastuvõtust: siia tulek oli pingelisem kui ükski võistlusstart

22.02

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla

23.02

54-aastane Jagr kaalub pensionile jäämist

23.02

Itaalias lõppesid 25. taliolümpiamängud Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo