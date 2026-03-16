X!

Paralümpia edukaimaks medaliriigiks kerkis taas Hiina

Hiina lumelaudur Ji Lijia Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Milano Cortina paralümpiamängude edukaimaks riigiks osutus Hiina koondis, kes teenis 79 distsipliini peale 44 autasu, nendest 15 kuldset.

Hiina sai 15 kuld-, 13- hõbe ja 16 pronksmedalit. Seega oldi kõige edukamad teist taliparalümpiat järjest. Eelmisel korral koduses Pekingis saadi 18 kulda ja kokku 61 medalit.

Milano Cortina paralümpiamängude medalitabelis järgnes neile 13 kulla, viie hõbeda ja kuue pronksi ehk kokku 24 medaliga Ameerika Ühendriikide esindus. Kolmas oli oma lipu all mängudele jõudnud Venemaa (8-1-3).

Võõrustaja Itaalia sai neljandana seitse kulda, seitse hõbedat ja kaks pronksi. Viies oli Austria (7-2-4) ja kuues Prantsusmaa (4-4-4).

Balti riikidest jõudis ainsana medalini Läti, seda tänu pronksisele ratastoolikurlingu paarile. Soome võitis kaks hõbemedalit.

Kokku jõudis medalini 27 koondist, mida on kaheksa võrra rohkem kui neli aastat tagasi Pekingis.

Toimetaja: Siim Boikov

Paralümpia edukaimaks medaliriigiks kerkis taas Hiina

