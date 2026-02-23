X!

Jalgpallikoondis kohtub Aafrika turnee avamängus Keeniaga

Jalgpalli Eesti koondis
Eesti koondis enne eelmisel aastal peetud kodumängu Norraga.
Eesti koondis enne eelmisel aastal peetud kodumängu Norraga. Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis osaleb märtsis Rwandas toimuval FIFA Series turniiril, kus lisaks võõrustajatele löövad kaasa ka Keenia ja Grenada.

Eesti alustab turniiri 27. märtsil, kui Kigalis asuval Amahoro staadionil kohtutakse kell 18 Keeniaga. Teises poolfinaalis lähevad samal päeval kell 21 vastamisi Rwanda ja Grenada. Avamängude kaotajad mängivad omavahel 30. märtsil kell 19, miniturniiri finaal peetakse kell 22. Kõik kellaajad on Eesti aja järgi.

Eesti grupi matšid toimuvad enam kui 45 000 pealtvaatajat mahutaval Amahoro staadionil, mis valmis aastal 1986 ning viimased laiendustööd tehti aastal 2024.

FIFA Series turniirid on jätk 2024. aasta edukale pilootprojektile. Kui Eesti osaleb ühel kahest Rwandas peetaval turniiril, siis teisi neljaliikmelisi gruppe võõrustavad veel Austraalia, Aserbaidžaan, Indoneesia, Kasahstan, Uus-Meremaa, Puerto Rico ja Usbekistan. Kolm naiste FIFA Series turniiri toimuvad Brasiilias, Elevandiluurannikul ja Tais. Kokku osaleb 12 turniiril 48 rahvuskoondist, kes võistlevad rahvusvahelise mänguakna jooksul märtsis ja aprillis.

FIFA Series turniiride eesmärk on toetada ka terviklikku jalgpalliarengut väljaspool väljakut. Võõrustavad ja osalevad alaliidud saavad praktilisi kogemusi ürituste korraldamisel, planeerimises, kohtunike arendamises ja võistluste organiseerimises, jäljendades suurte rahvusvaheliste turniiride tingimusi.

Eesti meeste koondise mängugraafik aastal 2026:

27.03 Keenia - Eesti
30.03 Rwanda/Grenada - Eesti
6.06 Eesti - Fääri saared
9.06 Eesti - Läti/Leedu
26.09 Island - Eesti
29.09 Bulgaaria - Eesti
3.10 Eesti - Luksemburg/Malta
6.10 Eesti - Island
13.11 Luksemburg/Malta - Eesti
16.11 Eesti - Bulgaaria 

Toimetaja: Henrik Laever

