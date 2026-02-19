Arsenal loovutas tiitliheitluses olulisi punkte

Arsenal asus juhtima vaid viis minutit pärast avavilet, kui Declan Rice'i söödust jõudis sihile Bukayo Saka. Kaitsja Piero Hincapie suurendas 56. minutil külaliste edu kaheväravaliseks.

Minut pärast täistunni täitumist lõi Wolves ühe värava tagasi ning viigivärav sündis neljandal üleminutil, kui Arsenali puurivahi David Raya ebaõnnestunud klaarimise järel suunas palli külaliste võrku Tom Edozie.

Arsenal kaotas punkte teist vooru järjest, sest eelmisel nädalal piirduti võõrsil Brentfordi vastu 1:1 viigiga. Kui tabeliliider oleks kolmapäeval võitnud, siis oleks nende edu lähima jälitaja Manchester City ees kasvanud seitsmele punktile, ent nüüd on vahe viis punkti ja Cityl on üks mäng varuks.

Wolves on 27 vooru järel 10 punktiga kindel punane latern ja kukub suure tõenäosusega järgmiseks hooajaks esiliigasse.